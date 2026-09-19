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Объем денежных переводов в Грузию, август 2026 года
Объем денежных переводов в Грузию, август 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национального банка Грузии, объем денежных переводов в Грузию составил 295,2 млн долларов, что на 8,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом... 19.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-19T15:31+0400
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По данным Национального банка Грузии, объем денежных переводов в Грузию составил 295,2 млн долларов, что на 8,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь, из Грузии за границу перевели 33,6 млн долларов, что также на 5,8% меньше, чем годом ранее.Больше всего денег в Грузию перевели из США – 64,1 млн долларов. Второе место занимает Италия – 55,2 млн долларов, а тройку лидеров замыкает Германия – 31,3 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, италия, сша, германия, новости, инфографика, инфографика
По данным Национального банка Грузии, объем денежных переводов в Грузию составил 295,2 млн долларов, что на 8,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь, из Грузии за границу перевели 33,6 млн долларов, что также на 5,8% меньше, чем годом ранее.
Больше всего денег в Грузию перевели из США – 64,1 млн долларов. Второе место занимает Италия – 55,2 млн долларов, а тройку лидеров замыкает Германия – 31,3 млн долларов.