https://sputnik-georgia.ru/20260919/reforma-v-gruzii-chislo-poluchayuschikh-sotspomosch-ot-gosudarstva-sokratilos-na-10-300661737.html

Реформа в Грузии: число получающих соцпомощь от государства сократилось на 10%

Реформа в Грузии: число получающих соцпомощь от государства сократилось на 10%

Sputnik Грузия

За восемь месяцев число получателей социальной помощи сократилось с 464,2 тысячи до 417,1 тысячи человек 19.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-19T16:17+0400

2026-09-19T16:17+0400

2026-09-19T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Количество социально незащищенных в Грузии с января по август 2026 года сократилось на 10,2% в результате перепроверки данных, говорится в материалах на сайте Агентства социального обслуживания.Минздрав в конце февраля 2026 года принял решение начать проверку семей, получающих льготы от государства в связи с тяжелым материальным положением, так как, по данным ведомства, многие семьи за последние годы улучшили свое финансовое состояние.По данным Агентства социального обслуживания, в августе социальную помощь получили около 417,1 тысячи человек, тогда как в январе это число составляло 464,2 тысячи.Власти Грузии считают, что проверки баз данных оправдали себя."Вы видели, что из этой базы данных были удалены несколько десятков тысяч человек, и, я думаю, вы замечаете, что не слышали никаких протестов. Потому что эти люди прекрасно знали и понимали, что им не место в этом списке", – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Пересмотр базы данных происходит поэтапно с целью повышения эффективности и адресности системы социальной помощи. Одним из главных критериев проверки является получение ежемесячного дохода свыше двух тысяч лари в течение последних трех месяцев, а также приобретение членами семей дорогостоящего имущества.Социальная помощь в ГрузииДо сих пор в Грузии было зарегистрировано 815 тысяч семей, считающихся социально незащищенными, при этом 410 тысяч из них получали финансовую помощь от государства.Статус социально незащищенной семьи назначается в зависимости от количества набранных баллов по шкале благосостояния, которые рассчитываются на основании оценки агента при индивидуальной проверке семьи.При оценке, в частности, учитываются количество членов семьи, их ежемесячный доход, условия жизни, наличие движимого и недвижимого имущества.При присвоении семье менее 120 тысяч баллов она получает финансовую помощь, в том числе 250 лари на каждого ребенка. Кроме того, для социально незащищенных действует ряд льгот, в том числе при посещении детьми различных кружков и секций, получении медицинских услуг, оплате коммунальных услуг и проезде в общественном транспорте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, шалва папуашвили, минздрав