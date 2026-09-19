https://sputnik-georgia.ru/20260919/rossiya--lider-po-pokupke-traditsionnykh-gruzinskikh-sousov-300669010.html
Россия – лидер по покупке традиционных грузинских соусов
Россия – лидер по покупке традиционных грузинских соусов
Sputnik Грузия
Среди самых популярных товаров – аджика, соус ткемали, томатный и гранатовый соусы 19.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-19T11:58+0400
2026-09-19T11:58+0400
2026-09-19T11:58+0400
грузия
россия
экономика
фестиваль аджики
грузинская кухня
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Россия остается главным покупателем традиционных грузинских соусов, в период с января по август она закупила 324 тонны этих продуктов, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии. Среди самых популярных товаров – аджика, соус ткемали, томатный и гранатовый соусы. Кроме того, грузинские соусы успешно продаются в странах ЕС, США, Азербайджане и Израиле. Средняя цена за килограмм грузинских соусов в августе составила 2,49 доллара, что на 23% превышает аналогичный месячный показатель 2025 года. За восемь месяцев 2026 года года Грузия экспортировала 911 тонн соусов на сумму 2,3 миллиона долларов. При этом стоимость проданной продукции выросла на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, россия, экономика, фестиваль аджики, грузинская кухня
грузия, россия, экономика, фестиваль аджики, грузинская кухня
Россия – лидер по покупке традиционных грузинских соусов
Среди самых популярных товаров – аджика, соус ткемали, томатный и гранатовый соусы
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Россия остается главным покупателем традиционных грузинских соусов, в период с января по август она закупила 324 тонны этих продуктов, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.
Среди самых популярных товаров – аджика, соус ткемали, томатный и гранатовый соусы. Кроме того, грузинские соусы успешно продаются в странах ЕС, США, Азербайджане и Израиле.
Средняя цена за килограмм грузинских соусов в августе составила 2,49 доллара, что на 23% превышает аналогичный месячный показатель 2025 года.
За восемь месяцев 2026 года года Грузия экспортировала 911 тонн соусов на сумму 2,3 миллиона долларов. При этом стоимость проданной продукции выросла на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.