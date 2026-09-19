https://sputnik-georgia.ru/20260919/s-nachala-goda-osvobozhdeno-bolee-220-naselennykh-punktov-v-zone-svo--minoborony-rf-300677870.html

С начала года освобождено более 220 населенных пунктов в зоне СВО – Минобороны РФ

С начала года освобождено более 220 населенных пунктов в зоне СВО – Минобороны РФ

Sputnik Грузия

Только в сентябре под контроль перешло 27 населенных пунктов – наибольшую активность войска проявляют на подступах к Славянску, Краматорску и в районе Орехова... 19.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-19T14:49+0400

2026-09-19T14:49+0400

2026-09-19T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Российская армия с января взяла под контроль свыше двухсот населенных пунктов в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ."С начала текущего года освобождено свыше 5300 квадратных километров территории и более 220 населенных пунктов", – говорится в релизе.В министерстве подчеркнули, что войска наращивают темпы наступления на всех направлениях: в сентябре под российский контроль перешло 27 из них.Ведомство рассказало об успехах каждой из группировок: подразделения "Центра" и "Юга" наступают на подступах к Славянску, Краматорску и Дружковке, а также сражаются за Доброполье; бойцы "Севера" уничтожают формирования ВСУ, окруженные в северо-восточной части Харьковской области, территория, контролируемая противником, сокращена на 152 квадратных километра; силы "Востока" и "Днепра" продвигаются в направлении Запорожья и ведут бои в центральных кварталах Орехова; войска "Запада" атакуют в населенных пунктах Червоный Оскол, Крымки и Студенок, а в Красном Лимане и Святогорске продолжается зачистка жилых кварталов.Минобороны добавило, что Киев ведет агрессивную информационную кампанию, стремясь выдать действия ВСУ за крупные успехи и перехват инициативы в зоне ответственности "Запада". Командование противника ввело в бой самые подготовленные силы 3-й отдельной штурмовой бригады.При этом украинские боевики пытаются делать вылазки малыми штурмовыми группами, однако их уничтожают, пояснили в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, киев, минобороны рф