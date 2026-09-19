https://sputnik-georgia.ru/20260919/v-gruzii-predlozhili-nanimat-lichnykh-assistentov-dlya-lyudey-s-ovz-po-dogovoru-uslug-300678394.html
В Грузии предложили нанимать личных ассистентов для людей с ОВЗ по договору услуг
В Грузии предложили нанимать личных ассистентов для людей с ОВЗ по договору услуг
Sputnik Грузия
Согласно новшеству, размер налога для личного ассистента будет зависеть от того, оформлен он как физическое лицо или как предприниматель – 2% против 18%. 19.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Парламент Грузии на следующей неделе рассмотрит поправки в закон "О правах лиц с ограниченными возможностями", которые предполагают наем личного ассистента лица с ОВЗ только по договору оказания услуг, а не по трудовому соглашению.Личный ассистент нанимается для сопровождения лица с ОВЗ – чаще всего учреждением или школой – и предоставляется по запросу самого лица с ОВЗ или его опекуна.Согласно пояснительной записке, действующее законодательство не дает четкого определения того, какой вид соглашения должен заключаться между юридическим лицом, предоставляющим услугу, и личным ассистентом для оказания этой услуги лицу с ОВЗ."Учитывая, что деятельность личного ассистента по своей природе является услугой, более гибким и эффективным способом удовлетворения потребностей лица с инвалидностью является заключение с ним договора об оказании услуг, а не трудового договора", – говорится в записке.По мнению законодателей, поскольку личный ассистент в процессе оказания услуг может выступать как физическое лицо или как предприниматель со статусом малого бизнеса, важно, чтобы законодательство четко регулировало вопрос налогообложения в обоих случаях.Согласно новшеству, если договор заключается с личным ассистентом – физическим лицом, он будет платить всего 2% налога, а если с юридическим лицом – 18%, как при трудовом договоре.Для вступления поправок в силу парламент должен принять их в трех чтениях, после чего документ подпишет президент Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, лица с овз, люди с овз
грузия, новости, общество, лица с овз, люди с овз
В Грузии предложили нанимать личных ассистентов для людей с ОВЗ по договору услуг
Согласно новшеству, размер налога для личного ассистента будет зависеть от того, оформлен он как физическое лицо или как предприниматель – 2% против 18%.
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Парламент Грузии на следующей неделе рассмотрит поправки в закон "О правах лиц с ограниченными возможностями", которые предполагают наем личного ассистента лица с ОВЗ только по договору оказания услуг, а не по трудовому соглашению.
Личный ассистент нанимается для сопровождения лица с ОВЗ – чаще всего учреждением или школой – и предоставляется по запросу самого лица с ОВЗ или его опекуна.
Согласно пояснительной записке, действующее законодательство не дает четкого определения того, какой вид соглашения должен заключаться между юридическим лицом, предоставляющим услугу, и личным ассистентом для оказания этой услуги лицу с ОВЗ.
"Учитывая, что деятельность личного ассистента по своей природе является услугой, более гибким и эффективным способом удовлетворения потребностей лица с инвалидностью является заключение с ним договора об оказании услуг, а не трудового договора", – говорится в записке.
По мнению законодателей, поскольку личный ассистент в процессе оказания услуг может выступать как физическое лицо или как предприниматель со статусом малого бизнеса, важно, чтобы законодательство четко регулировало вопрос налогообложения в обоих случаях.
Согласно новшеству, если договор заключается с личным ассистентом – физическим лицом, он будет платить всего 2% налога, а если с юридическим лицом – 18%, как при трудовом договоре.
Для вступления поправок в силу парламент должен принять их в трех чтениях, после чего документ подпишет президент Грузии.