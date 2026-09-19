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В Грузии уточнили показатель экономического роста за второй квартал 2026 года

В Грузии уточнили показатель экономического роста за второй квартал 2026 года

Sputnik Грузия

В апреле-июне 2026 года значительный вклад в рост экономики внесли информация и коммуникация, оптовая и розничная торговля 19.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-19T09:01+0400

2026-09-19T09:01+0400

2026-09-19T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии во втором квартале 2026 года, по предварительным данным, составил 6,9% по сравнению с апрелем-июнем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, средний рост экономики за второй квартал 2026 года составил 7,0%.В текущих ценах ВВП во втором квартале 2026 года составил 28,1 миллиарда лари (10,5 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 3,0%, а ВВП на душу населения – 2,7 тысячи долларов.Какие сферы экономики растутВ апреле-июне 2026 года значительный вклад в рост экономики внесли следующие отрасли: информация и коммуникация, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспорт и складирование, искусство, развлечения и отдых, обрабатывающая промышленность, здравоохранение и социальные услуги.Спад наблюдался в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (-3,5%) и строительства (-4,8%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, информации и коммуникации и недвижимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика