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В России проходит второй день голосования на выборах в Госдуму

В России проходит второй день голосования на выборах в Госдуму

Sputnik Грузия

Проголосовать на выборах россияне могут как онлайн, так и на избирательных участках в 152 странах мира 19.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-19T14:24+0400

2026-09-19T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. В Российской Федерации в субботу проходит второй день выборов депутатов Государственной думы – явка на выборах по состоянию на 09:33 мск составила 30,21%, следует из данных на сайте ЦИК.Голосование продлится три дня – с 18 по 20 сентября. Гражданам предстоит избрать 20,7 тысячи депутатов и глав администраций. Президент России Владимир Путин называл выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.Отдать свой голос можно как онлайн, так и на избирательном участке. Участки открыты с 8:00 до 20:00 по всей стране и за рубежом, а дистанционное электронное голосование на платформе elec.mos.ru идет круглосуточно и завершится 20 сентября в 19:59.Сделать выбор дистанционно можно с любого устройства с доступом в интернет, даже находясь в другом регионе России. Проголосовать бумажным бюллетенем можно только на участке по адресу постоянной регистрации.По сообщениям из регионов, первый день голосования накануне прошел в целом спокойно. Активность избирателей отмечалась и за рубежом, в частности в Китае. В единый день голосования 20 сентября также пройдут прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах России. Всего в ЕДГ-2026 запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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