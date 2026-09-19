https://sputnik-georgia.ru/20260919/v-tbilisi-1600-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-poluchili-klyuchi-ot-novykh-kvartir-300676258.html

В Тбилиси 1600 семей вынужденных переселенцев получили ключи от новых квартир

В Тбилиси 1600 семей вынужденных переселенцев получили ключи от новых квартир

Sputnik Грузия

Помимо жилого комплекса в столице, аналогичные проекты для переселенцев реализуются в Рустави, Зугдиди и Боржоми 19.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-19T13:14+0400

2026-09-19T13:14+0400

2026-09-19T13:14+0400

жилье для вынужденных переселенцев

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ираклий кобахидзе

вынужденные переселенцы

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Правительство Грузии передало в дар ключи от новых квартир 1600 семьям вынужденных переселенцев в столице – это крупнейший проект, реализованный на сегодняшний день, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.Обеспечение жильем вынужденных переселенцев является одним из приоритетов для правительства Грузии. По словам Кобахидзе, проект, на который было потрачено 280 миллионов лари, представляет из себя жилой район из 11-ти многоэтажных домов на 2,4 тысячи квартир. "В четыре дома население уже было заселено в прошлом году, а сегодня 1,6 тысячи семей начинают жить в новых семи блоках комплекса. Здесь создана полноценная комфортная среда с зелеными насаждениями, спортивными площадками и детскими игровыми зонами", – сказал Кобахидзе По его словам, обеспечение внутренне перемещенных лиц достойным жильем является неизменным приоритетом правительства, и его усилия не ограничиваются постройкой домов в Тбилиси. "Наши усилия не ограничиваются только Тбилиси. Важные проекты реализуются и в регионах. В Рустави строятся четыре дома на 800 семей, в Зугдиди – более 1,7 тысячи квартир в семи новых зданиях, а в Боржоми новое жилье получат еще 150 семей", – пообещал Кобахидзе. По его словам, масштабные проекты помогут обеспечить достойным жильем все семьи вынужденных переселенцев. В настоящее время в Грузии зарегистрировано 96 313 семей вынужденных переселенцев – всего 300 549 человек. Для обеспечения жильем переселенцев в Грузии действует три программы – покупка новых квартир, покупка домов в деревне и узаконивание занятой вынужденными переселенцами жилплощади. Для получения жилья в определенной категории семья должна заполнить заявку и затем пройти отбор Агентства вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками существования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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жилье для вынужденных переселенцев, грузия, новости, общество, зугдиди, рустави, тбилиси, ираклий кобахидзе, вынужденные переселенцы