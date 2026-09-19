https://sputnik-georgia.ru/20260919/zakharova-zapad-vklyuchil-vybory-v-gosdumu-v-gibridnuyu-voynu-protiv-rossii-300680063.html

Захарова: Запад включил выборы в Госдуму в "гибридную войну" против России

Захарова: Запад включил выборы в Госдуму в "гибридную войну" против России

Sputnik Грузия

На фоне заявления Захаровой глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о мощной кибератаке на московскую платформу электронного голосования, которую системе защиты... 19.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-19T20:21+0400

2026-09-19T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Западные страны предпринимают попытки сорвать голосование на выборах в Госдуму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Речь идет о той части этого натиска, этой самой гибридной войны, в которую западники, натовцы включили в том числе наше голосование, пытаясь его сорвать и не допустить нормального волеизъявления наших граждан. И, конечно, это страны с недружественными режимами", – сказала дипломат в эфире ИС "Вести".Захарова подчеркнула, что Россия понимала: декларируемого Западом обеспечения прав и свобод ждать не стоит."Мы прекрасно понимаем, что декларируемого ими обеспечения прав и свобод мы не дождемся и готовы в том числе к этому. Так что граждане России могут приходить и голосовать на всех заявленных участках. Наши дипломаты готовы", – добавила она.Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что на московскую платформу дистанционного электронного голосования продолжается мощная кибератака. По ее словам, ни один избиратель этого не заметил – система защиты успешно отражает атаки.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Впервые в думских выборах принимают участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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