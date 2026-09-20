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Нью-Йоркская неделя моды: яркие образы и смелые решения
Нью-Йоркская неделя моды: яркие образы и смелые решения
Sputnik Грузия
В США прошла традиционная сентябрьская серия мероприятий, на которых широкой общественности, прессе и покупателям представляют коллекции модной одежды 20.09.2026, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, нью-йорк, мода
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, нью-йорк, мода

Нью-Йоркская неделя моды: яркие образы и смелые решения

10:04 20.09.2026
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В США прошла традиционная сентябрьская серия мероприятий, на которых широкой общественности, прессе и покупателям представляют коллекции модной одежды
© REUTERS Caitlin Ochs

Модель демонстрирует наряд из новой коллекции Diane Von Furstenberg в Нью-Йорке.

Модель демонстрирует наряд из новой коллекции Diane Von Furstenberg в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
1/18
© REUTERS Caitlin Ochs

Модель демонстрирует наряд из новой коллекции Diane Von Furstenberg в Нью-Йорке.

© REUTERS Caitlin Ochs

Модель готовится к выходу для демонстрации наряда из новой коллекции Pamella Roland во время Недели моды в Нью-Йорке.

Модель готовится к выходу для демонстрации наряда из новой коллекции Pamella Roland во время Недели моды в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
2/18
© REUTERS Caitlin Ochs

Модель готовится к выходу для демонстрации наряда из новой коллекции Pamella Roland во время Недели моды в Нью-Йорке.

© REUTERS David ‘Dee’ Delgado

Модель позирует перед показом коллекции The Blonds весна-лето 2027 во время Недели моды в Нью-Йорке.

Модель позирует перед показом коллекции The Blonds весна-лето 2027 во время Недели моды в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
3/18
© REUTERS David ‘Dee’ Delgado

Модель позирует перед показом коллекции The Blonds весна-лето 2027 во время Недели моды в Нью-Йорке.

© REUTERS Jordan Tovin

Модель демонстрирует наряд бренда Jasmin Larian во время Недели моды в Нью-Йорке.

Модель демонстрирует наряд бренда Jasmin Larian во время Недели моды в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
4/18
© REUTERS Jordan Tovin

Модель демонстрирует наряд бренда Jasmin Larian во время Недели моды в Нью-Йорке.

© REUTERS Caitlin Ochs

Демонстрация новой коллекции Michael Kors во время Недели моды в Нью-Йорке.

Демонстрация новой коллекции Michael Kors во время Недели моды в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
5/18
© REUTERS Caitlin Ochs

Демонстрация новой коллекции Michael Kors во время Недели моды в Нью-Йорке.

© REUTERS David ‘Dee’ Delgado

Пэрис Хилтон во время демонстрации наряда из коллекции The Blonds весна-лето 2027 во время Недели моды в Нью-Йорке.

Пэрис Хилтон во время демонстрации наряда из коллекции The Blonds весна-лето 2027 во время Недели моды в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
6/18
© REUTERS David ‘Dee’ Delgado

Пэрис Хилтон во время демонстрации наряда из коллекции The Blonds весна-лето 2027 во время Недели моды в Нью-Йорке.

© REUTERS David Dee Delgado

Дизайнер Томми Хилфигер на презентации коллекции Tommy Hilfiger сезона весна-лето 2027 в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Дизайнер Томми Хилфигер на презентации коллекции Tommy Hilfiger сезона весна-лето 2027 в рамках Недели моды в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
7/18
© REUTERS David Dee Delgado

Дизайнер Томми Хилфигер на презентации коллекции Tommy Hilfiger сезона весна-лето 2027 в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

© REUTERS Caitlin Ochs

Модель демонстрирует новинки от Pamella Roland во время Недели моды в Нью-Йорке.

Модель демонстрирует новинки от Pamella Roland во время Недели моды в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
8/18
© REUTERS Caitlin Ochs

Модель демонстрирует новинки от Pamella Roland во время Недели моды в Нью-Йорке.

© REUTERS Caitlin Ochs

Модель демонстрирует наряды из новой коллекции Ralph Lauren.

Модель демонстрирует наряды из новой коллекции Ralph Lauren. - Sputnik Грузия
9/18
© REUTERS Caitlin Ochs

Модель демонстрирует наряды из новой коллекции Ralph Lauren.

© REUTERS David Dee Delgado

Зрители наблюдают за тем, как модели демонстрируют наряд из коллекции Prabal Gurung сезона весна-лето 2027 года во время Недели моды в Нью-Йорке.

Зрители наблюдают за тем, как модели демонстрируют наряд из коллекции Prabal Gurung сезона весна-лето 2027 года во время Недели моды в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
10/18
© REUTERS David Dee Delgado

Зрители наблюдают за тем, как модели демонстрируют наряд из коллекции Prabal Gurung сезона весна-лето 2027 года во время Недели моды в Нью-Йорке.

© REUTERS Caitlin Ochs

Хлоя Севиньи и гости сидят в первом ряду перед просмотром последней коллекции 7 For All Mankind во время Недели моды в Нью-Йорке.

Хлоя Севиньи и гости сидят в первом ряду перед просмотром последней коллекции 7 For All Mankind во время Недели моды в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
11/18
© REUTERS Caitlin Ochs

Хлоя Севиньи и гости сидят в первом ряду перед просмотром последней коллекции 7 For All Mankind во время Недели моды в Нью-Йорке.

© REUTERS David Dee Delgado

Модель демонстрирует наряд из коллекции Kuiviti в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Модель демонстрирует наряд из коллекции Kuiviti в рамках Недели моды в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
12/18
© REUTERS David Dee Delgado

Модель демонстрирует наряд из коллекции Kuiviti в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

© REUTERS Caitlin Ochs

Стилисты осматривают платье за ​​кулисами показа Pamella Roland в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Стилисты осматривают платье за ​​кулисами показа Pamella Roland в рамках Недели моды в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
13/18
© REUTERS Caitlin Ochs

Стилисты осматривают платье за ​​кулисами показа Pamella Roland в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

© REUTERS David Dee Delgado

Модель демонстрирует наряд из коллекции Christian Siriano сезона "весна-лето 2027" на Неделе моды в Нью-Йорке.

Модель демонстрирует наряд из коллекции Christian Siriano сезона &quot;весна-лето 2027&quot; на Неделе моды в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
14/18
© REUTERS David Dee Delgado

Модель демонстрирует наряд из коллекции Christian Siriano сезона "весна-лето 2027" на Неделе моды в Нью-Йорке.

© REUTERS David Dee Delgado

Модель демонстрирует наряд из коллекции The Blonds сезона весна-лето 2027 на Неделе моды в Нью-Йорке.

Модель демонстрирует наряд из коллекции The Blonds сезона весна-лето 2027 на Неделе моды в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
15/18
© REUTERS David Dee Delgado

Модель демонстрирует наряд из коллекции The Blonds сезона весна-лето 2027 на Неделе моды в Нью-Йорке.

© REUTERS Caitlin Ochs

Модель демонстрирует новинки от Дианы фон Фюрстенберг во время Недели моды в Нью-Йорке.

Модель демонстрирует новинки от Дианы фон Фюрстенберг во время Недели моды в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
16/18
© REUTERS Caitlin Ochs

Модель демонстрирует новинки от Дианы фон Фюрстенберг во время Недели моды в Нью-Йорке.

© REUTERS David Dee Delgado

Модель демонстрирует наряд из коллекции Christian Siriano сезона весна-лето 2027 года на Неделе моды в Нью-Йорке.

Модель демонстрирует наряд из коллекции Christian Siriano сезона весна-лето 2027 года на Неделе моды в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
17/18
© REUTERS David Dee Delgado

Модель демонстрирует наряд из коллекции Christian Siriano сезона весна-лето 2027 года на Неделе моды в Нью-Йорке.

© REUTERS Caitlin Ochs

Модели демонстрируют новинки из коллекции Carolina Herrera сезона весна-лето 2027 на показе в рамках Недели моды в Нью-Йорке

Модели демонстрируют новинки из коллекции Carolina Herrera сезона весна-лето 2027 на показе в рамках Недели моды в Нью-Йорке - Sputnik Грузия
18/18
© REUTERS Caitlin Ochs

Модели демонстрируют новинки из коллекции Carolina Herrera сезона весна-лето 2027 на показе в рамках Недели моды в Нью-Йорке

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