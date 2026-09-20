Нью-Йоркская неделя моды: яркие образы и смелые решения

Модель демонстрирует наряд из новой коллекции Diane Von Furstenberg в Нью-Йорке.
Модель демонстрирует наряд из новой коллекции Diane Von Furstenberg в Нью-Йорке.
Модель готовится к выходу для демонстрации наряда из новой коллекции Pamella Roland во время Недели моды в Нью-Йорке.
Модель готовится к выходу для демонстрации наряда из новой коллекции Pamella Roland во время Недели моды в Нью-Йорке.
Модель позирует перед показом коллекции The Blonds весна-лето 2027 во время Недели моды в Нью-Йорке.
Модель позирует перед показом коллекции The Blonds весна-лето 2027 во время Недели моды в Нью-Йорке.
Модель демонстрирует наряд бренда Jasmin Larian во время Недели моды в Нью-Йорке.
Модель демонстрирует наряд бренда Jasmin Larian во время Недели моды в Нью-Йорке.
Демонстрация новой коллекции Michael Kors во время Недели моды в Нью-Йорке.
Демонстрация новой коллекции Michael Kors во время Недели моды в Нью-Йорке.
Пэрис Хилтон во время демонстрации наряда из коллекции The Blonds весна-лето 2027 во время Недели моды в Нью-Йорке.
Пэрис Хилтон во время демонстрации наряда из коллекции The Blonds весна-лето 2027 во время Недели моды в Нью-Йорке.
Дизайнер Томми Хилфигер на презентации коллекции Tommy Hilfiger сезона весна-лето 2027 в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Дизайнер Томми Хилфигер на презентации коллекции Tommy Hilfiger сезона весна-лето 2027 в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Модель демонстрирует новинки от Pamella Roland во время Недели моды в Нью-Йорке.
Модель демонстрирует новинки от Pamella Roland во время Недели моды в Нью-Йорке.
Модель демонстрирует наряды из новой коллекции Ralph Lauren.
Модель демонстрирует наряды из новой коллекции Ralph Lauren.
Зрители наблюдают за тем, как модели демонстрируют наряд из коллекции Prabal Gurung сезона весна-лето 2027 года во время Недели моды в Нью-Йорке.
Зрители наблюдают за тем, как модели демонстрируют наряд из коллекции Prabal Gurung сезона весна-лето 2027 года во время Недели моды в Нью-Йорке.
Хлоя Севиньи и гости сидят в первом ряду перед просмотром последней коллекции 7 For All Mankind во время Недели моды в Нью-Йорке.
Хлоя Севиньи и гости сидят в первом ряду перед просмотром последней коллекции 7 For All Mankind во время Недели моды в Нью-Йорке.
Модель демонстрирует наряд из коллекции Kuiviti в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Модель демонстрирует наряд из коллекции Kuiviti в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Стилисты осматривают платье за кулисами показа Pamella Roland в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Стилисты осматривают платье за кулисами показа Pamella Roland в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Модель демонстрирует наряд из коллекции Christian Siriano сезона "весна-лето 2027" на Неделе моды в Нью-Йорке.
Модель демонстрирует наряд из коллекции Christian Siriano сезона "весна-лето 2027" на Неделе моды в Нью-Йорке.
Модель демонстрирует наряд из коллекции The Blonds сезона весна-лето 2027 на Неделе моды в Нью-Йорке.
Модель демонстрирует наряд из коллекции The Blonds сезона весна-лето 2027 на Неделе моды в Нью-Йорке.
Модель демонстрирует новинки от Дианы фон Фюрстенберг во время Недели моды в Нью-Йорке.
Модель демонстрирует новинки от Дианы фон Фюрстенберг во время Недели моды в Нью-Йорке.
Модель демонстрирует наряд из коллекции Christian Siriano сезона весна-лето 2027 года на Неделе моды в Нью-Йорке.
Модель демонстрирует наряд из коллекции Christian Siriano сезона весна-лето 2027 года на Неделе моды в Нью-Йорке.
Модели демонстрируют новинки из коллекции Carolina Herrera сезона весна-лето 2027 на показе в рамках Недели моды в Нью-Йорке
Модели демонстрируют новинки из коллекции Carolina Herrera сезона весна-лето 2027 на показе в рамках Недели моды в Нью-Йорке