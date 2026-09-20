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Скандал в Грузии: почему экс-глава минобороны Грузии арестован за слова про Абхазию?

Скандал в Грузии: почему экс-глава минобороны Грузии арестован за слова про Абхазию?

Sputnik Грузия

Политик Георгий Барамидзе, занимавшийся вопросами обмена пленными в годы конфликта в Абхазии, оказался под арестом по обвинению в государственной измене и... 20.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-20T11:00+0400

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Причиной стало неосторожное высказывание в эфире одного из грузинских телеканалов. Барамидзе неожиданно сделал шокирующее признание, разделившее общество.Однако скандальное заявление было сделано им еще задолго до ареста. Власти стали действовать только после общественного резонанса, вспыхнувшего через три недели.Надо отметить, что Барамидзе - не просто политик, находящийся сегодня в оппозиции к властям. Он долгие годы занимал ключевые посты в сфере безопасности и силовых структурах.Поэтому его заявление - это признание человека, который в годы конфликта в Абхазии непосредственно занимался вопросами обмена пленными, участвовал в переговорах.Почему же на его слова последовала такая резкая реакция? Почему его заявление так задело общественность, не желающую даже обсуждать события прошлого?Очевидно одно - эта тема настолько болезненна для грузинского общества, что Барамидзе после скандала решили сразу убрать подальше, возможно, для его же собственной безопасности.Также власти Грузии продемонстрировали - в отношении вооруженных конфликтов есть четкая государственная позиция и ничто не должно подрывать веру в героический образ грузинского солдата, сформированный в обществе.

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