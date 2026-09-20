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Чемпионат мира по дзюдо в Баку – Грузию будут представлять 13 спортсменов
Чемпионат мира по дзюдо в Баку – Грузию будут представлять 13 спортсменов
Sputnik Грузия
Чемпионат мира пройдет в столице Азербайджана с 4 по 11 октября, честь Грузии будут защищать девять мужчин и четыре женщины 20.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо будет представлена на чемпионате мира 2026 года в Баку 13 спортсменами, сообщили в Федерации дзюдо. Чемпионат мира пройдет в столице Азербайджана с 4 по 11 октября, честь Грузии будут защищать девять мужчин и четыре женщины. Мужчины: Женщины: Грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали на чемпионате мира прошлого года: Этер Липартелиани (57 кг) завоевала титул чемпионки и золотую медаль, а Тато Григалашвили (81 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг) завоевали золотую медаль, а Лука Маисурадзе (90 кг) завоевал бронзовую медаль. Липартелиани стала первой грузинкой, которая выиграла чемпионат мира по дзюдо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, тато григалашвили, гурам тушишвили, важа маргвелашвили, баку, азербайджан, международная федерация дзюдо
спорт, грузия, новости, тато григалашвили, гурам тушишвили, важа маргвелашвили, баку, азербайджан, международная федерация дзюдо
Чемпионат мира по дзюдо в Баку – Грузию будут представлять 13 спортсменов
22:39 20.09.2026 (обновлено: 23:03 20.09.2026)
Чемпионат мира пройдет в столице Азербайджана с 4 по 11 октября, честь Грузии будут защищать девять мужчин и четыре женщины
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо будет представлена на чемпионате мира 2026 года в Баку 13 спортсменами, сообщили в Федерации дзюдо.
Чемпионат мира пройдет в столице Азербайджана с 4 по 11 октября, честь Грузии будут защищать девять мужчин и четыре женщины.
60 кг: Георгий Сардалашвили
66 кг: Важа Маргвелашвили
73 кг: Лаша Шавдатуашвили
90 кг: Лаша Бекаури, Лука Майсурадзе
+100 кг: Гурам Тушишвили, Ираклий Деметрашвили.
57 кг: Этер Липартелиани, Нино Лоладзе
+78 кг: Софио Сомхишвили.
Грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали на чемпионате мира прошлого года: Этер Липартелиани (57 кг) завоевала титул чемпионки и золотую медаль, а Тато Григалашвили (81 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг) завоевали золотую медаль, а Лука Маисурадзе (90 кг) завоевал бронзовую медаль.
Липартелиани стала первой грузинкой, которая выиграла чемпионат мира по дзюдо.