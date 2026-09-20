Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260920/chempionat-mira-po-dzyudo-v-baku--gruziyu-budut-predstavlyat-13-sportsmenov-300701385.html
Чемпионат мира по дзюдо в Баку – Грузию будут представлять 13 спортсменов
Чемпионат мира по дзюдо в Баку – Грузию будут представлять 13 спортсменов
Sputnik Грузия
Чемпионат мира пройдет в столице Азербайджана с 4 по 11 октября, честь Грузии будут защищать девять мужчин и четыре женщины 20.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-20T22:39+0400
2026-09-20T23:03+0400
спорт
грузия
новости
тато григалашвили
гурам тушишвили
важа маргвелашвили
баку
азербайджан
международная федерация дзюдо
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1b/293069812_0:215:1440:1025_1920x0_80_0_0_5b66829a4078a72fff887d08e970cccc.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо будет представлена на чемпионате мира 2026 года в Баку 13 спортсменами, сообщили в Федерации дзюдо. Чемпионат мира пройдет в столице Азербайджана с 4 по 11 октября, честь Грузии будут защищать девять мужчин и четыре женщины. Мужчины: Женщины: Грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали на чемпионате мира прошлого года: Этер Липартелиани (57 кг) завоевала титул чемпионки и золотую медаль, а Тато Григалашвили (81 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг) завоевали золотую медаль, а Лука Маисурадзе (90 кг) завоевал бронзовую медаль. Липартелиани стала первой грузинкой, которая выиграла чемпионат мира по дзюдо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
баку
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1b/293069812_0:80:1440:1160_1920x0_80_0_0_47c1a52e893dbbcc2fa6e311ec9fde48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, тато григалашвили, гурам тушишвили, важа маргвелашвили, баку, азербайджан, международная федерация дзюдо
спорт, грузия, новости, тато григалашвили, гурам тушишвили, важа маргвелашвили, баку, азербайджан, международная федерация дзюдо

Чемпионат мира по дзюдо в Баку – Грузию будут представлять 13 спортсменов

22:39 20.09.2026 (обновлено: 23:03 20.09.2026)
© European Judo UnionСборная Грузии по дзюдо
Сборная Грузии по дзюдо - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2026
© European Judo Union
Подписаться
Чемпионат мира пройдет в столице Азербайджана с 4 по 11 октября, честь Грузии будут защищать девять мужчин и четыре женщины
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо будет представлена на чемпионате мира 2026 года в Баку 13 спортсменами, сообщили в Федерации дзюдо.
Чемпионат мира пройдет в столице Азербайджана с 4 по 11 октября, честь Грузии будут защищать девять мужчин и четыре женщины.
Мужчины:
60 кг: Георгий Сардалашвили
66 кг: Важа Маргвелашвили
73 кг: Лаша Шавдатуашвили
81 кг: Тато Григалашвили
90 кг: Лаша Бекаури, Лука Майсурадзе
100 кг: Илья Суламанидзе
+100 кг: Гурам Тушишвили, Ираклий Деметрашвили.
Женщины:
57 кг: Этер Липартелиани, Нино Лоладзе
70 кг: Нино Гулбани
+78 кг: Софио Сомхишвили.
Грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали на чемпионате мира прошлого года: Этер Липартелиани (57 кг) завоевала титул чемпионки и золотую медаль, а Тато Григалашвили (81 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг) завоевали золотую медаль, а Лука Маисурадзе (90 кг) завоевал бронзовую медаль.
Липартелиани стала первой грузинкой, которая выиграла чемпионат мира по дзюдо.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0