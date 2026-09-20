https://sputnik-georgia.ru/20260920/dvizhenie-poezdov-iz-adzharii-vremenno-priostanovleno-iz-za-opolznya-300687601.html

Движение поездов из Аджарии временно приостановлено из-за оползня

Движение поездов из Аджарии временно приостановлено из-за оползня

Sputnik Грузия

В результате сильных дождей на некоторых участках железной дороги вечером в субботу сошли массы грунта 20.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-20T09:40+0400

2026-09-20T09:40+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Из-за сложных метеорологических условий движение поездов в Аджарии затруднено, сообщает "Грузинская железная дорога" (ГЖД). В результате сильных дождей на некоторых участках железной дороги вечером в субботу сошли массы грунта. Из-за этого остановлено железнодорожное сообщение между Батуми и остальной Грузией. "Из-за сложных метеорологических условий, сложившихся в Аджарии, движение поездов на данном направлении столкнулось с определенными затруднениями", – говорится в сообщении. Службы ГЖД совместно с соответствующими ведомствами работают в активном режиме, чтобы в кратчайшие сроки восстановить движение поездов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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