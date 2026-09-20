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Глава МИД: премьер озвучит на полях ГА ООН важные для Грузии темы

Глава МИД: премьер озвучит на полях ГА ООН важные для Грузии темы

Sputnik Грузия

В рамках сессии грузинская делегация сможет провести двусторонние встречи с представителями различных стран и международных организаций, заявила министр 20.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-20T21:51+0400

2026-09-20T21:51+0400

2026-09-20T21:51+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на Генеральной ассамблее ООН сможет озвучить важные для страны вопросы, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Кобахидзе 24 сентября примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Премьер отправился в Нью-Йорк вместе с делегацией, в которую входят вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани. По ее словам, в рамках сессии грузинская делегация сможет провести двусторонние встречи с представителями различных стран и международных организаций. "В работе сессии Генеральной ассамблеи ООН грузинская делегация примет участие под руководством премьер-министра Грузии. Состоится ряд мероприятий, в которых члены грузинской делегации, в том числе премьер-министр и министр иностранных дел, смогут принять участие", — заявила министр. 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально открылась 8 сентября в Нью-Йорке. Ее тема — "Восстановление доверия, управление преобразованиями: ООН, которая работает для всех". Председателем сессии стал министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман, сменивший на этом посту Анналену Бербок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, оон