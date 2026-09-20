https://sputnik-georgia.ru/20260920/gosudarstvennye-obligatsii-gruzii-vklyucheny-v-novyy-indeks-jp-morgan--300697085.html

Государственные облигации Грузии включены в новый индекс J.P. Morgan

Государственные облигации Грузии включены в новый индекс J.P. Morgan

Sputnik Грузия

Попадание Грузии в данный индекс, в свою очередь, основано на устойчивых макроэкономических показателях страны и растущих стандартах доступа к рынку местных... 20.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-20T19:56+0400

2026-09-20T19:56+0400

2026-09-20T19:56+0400

экономика

грузия

новости

сша

еврооблигации

министерство финансов грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/75/234097518_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_b92cb37e2d323f344681601c13611ce6.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. В новый индекс J.P. Morgan включены государственные облигации Грузии, доля которых составляет 1,79% индекса, сообщило Министерство финансов страны.J.P. Morgan добавил новый инструмент GBI-EM Edge в свои индексы государственных облигаций. Его рыночная стоимость составляет 328 млрд долларов США, индекс включает 24 национальные валюты и 425 инструментов из 26 стран.По информации ведомства, GBI-EM Edge представляет собой совершенно новый индекс развивающихся финансовых рынков (frontier market).В документе отмечается, что это важно, поскольку глобальные институциональные инвесторы, компании по управлению активами и международные инвестиционные фонды активно используют международные индексы в своих инвестиционных стратегиях как важную составляющую структуры портфеля. "Попадание Грузии в данный индекс, в свою очередь, основано на устойчивых макроэкономических показателях страны и растущих стандартах доступа к рынку местных облигаций. Участие в новом индексе подтверждает прогресс, достигнутый в направлении целей, определенных стратегией управления государственным долгом Грузии, таких как планомерное увеличение размера рынка и создание сильных ориентировочных инструментов (бенчмарков) для включения грузинских ценных бумаг в международные индексы", – отмечается в заявлении.Частью политики по созданию крупных облигационных выпусков стал также дебютный выпуск в мае 2026 года на местном рынке методом синдикации казначейских ценных бумаг на сумму 400 млн лари, где наряду с местными инвесторами была зафиксирована особенно высокая активность со стороны международных инвесторов.Международные фонды, инвестирующие в индексы, дополнительно повысят интерес к государственным облигациям, номинированным в лари. Углубление рынка государственных ценных бумаг, в свою очередь, способствует развитию финансовой системы и дальнейшему расширению возможностей рынка капитала для частного сектора, говорится в распространенной Министерством финансов информации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, сша, еврооблигации, министерство финансов грузии