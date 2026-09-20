https://sputnik-georgia.ru/20260920/ocherednye-peregovory-mezhdu-rossiey-i-ssha-proydut-v-blizhayshie-nedeli-300694715.html

Очередные переговоры между Россией и США пройдут в ближайшие недели

Очередные переговоры между Россией и США пройдут в ближайшие недели

Sputnik Грузия

Темой встречи, как ожидается, станет устранение раздражителей в двусторонних отношениях 20.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-20T14:55+0400

2026-09-20T14:55+0400

2026-09-20T16:35+0400

россия

в мире

сша

иран

дональд трамп

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/12/292167905_0:0:2699:1518_1920x0_80_0_0_778f20b2d0beb2fd7282031894f5ea0e.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Планируется новая встреча между представителями Москвы и Вашингтона по "раздражителям", об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.По словам Рябкова, переговоры между Россией и США планируется провести в ближайшие недели.Темой встречи, как ожидается, станет устранение раздражителей в двусторонних отношениях."В ближайшие недели (планируется встреча – Sputnik)", – сказал он в беседе с РИА Новости.В субботу президент США Дональд Трамп подписал закон который открывает возможность введения дополнительных санкций против России. Решение о введении новых рестрикций будет принимать сам глава Белого дома.Документ получил название "Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма", поскольку над проектом этого закона работал и активно продвигал ярый сторонних антироссийских санкций покойный сенатор Линдси Грэм (внесенный в России в перечень террористов и экстремистов).Документ позволяет вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, которые входят в пятерку крупнейших импортеров российской нефти и газа. Кроме того, предусмотрены пошлины до 500% на товары из России, которые поступают в США.В Кремле отметили, что новый закон не будет иметь позитивного влияния на развитие российско-американских двусторонних отношений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

иран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, сша, иран, дональд трамп, политика