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Очередные переговоры между Россией и США пройдут в ближайшие недели
Очередные переговоры между Россией и США пройдут в ближайшие недели
Sputnik Грузия
Темой встречи, как ожидается, станет устранение раздражителей в двусторонних отношениях 20.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-20T14:55+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Планируется новая встреча между представителями Москвы и Вашингтона по "раздражителям", об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.По словам Рябкова, переговоры между Россией и США планируется провести в ближайшие недели.Темой встречи, как ожидается, станет устранение раздражителей в двусторонних отношениях."В ближайшие недели (планируется встреча – Sputnik)", – сказал он в беседе с РИА Новости.В субботу президент США Дональд Трамп подписал закон который открывает возможность введения дополнительных санкций против России. Решение о введении новых рестрикций будет принимать сам глава Белого дома.Документ получил название "Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма", поскольку над проектом этого закона работал и активно продвигал ярый сторонних антироссийских санкций покойный сенатор Линдси Грэм (внесенный в России в перечень террористов и экстремистов).Документ позволяет вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, которые входят в пятерку крупнейших импортеров российской нефти и газа. Кроме того, предусмотрены пошлины до 500% на товары из России, которые поступают в США.В Кремле отметили, что новый закон не будет иметь позитивного влияния на развитие российско-американских двусторонних отношений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, сша, иран, дональд трамп, политика
россия, в мире, сша, иран, дональд трамп, политика
Очередные переговоры между Россией и США пройдут в ближайшие недели
14:55 20.09.2026 (обновлено: 16:35 20.09.2026)
Темой встречи, как ожидается, станет устранение раздражителей в двусторонних отношениях
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Планируется новая встреча между представителями Москвы и Вашингтона по "раздражителям", об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По словам Рябкова, переговоры между Россией и США планируется провести в ближайшие недели.
Темой встречи, как ожидается, станет устранение раздражителей в двусторонних отношениях.
"В ближайшие недели (планируется встреча – Sputnik)", – сказал он в беседе с РИА Новости
.
В субботу президент США Дональд Трамп подписал закон который открывает возможность введения дополнительных санкций против России. Решение о введении новых рестрикций будет принимать сам глава Белого дома.
Документ получил название "Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма", поскольку над проектом этого закона работал и активно продвигал ярый сторонних антироссийских санкций покойный сенатор Линдси Грэм (внесенный в России в перечень террористов и экстремистов).
Документ позволяет вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, которые входят в пятерку крупнейших импортеров российской нефти и газа. Кроме того, предусмотрены пошлины до 500% на товары из России, которые поступают в США.
В Кремле отметили, что новый закон не будет иметь позитивного влияния на развитие российско-американских двусторонних отношений.