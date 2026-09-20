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Осадки в Батуми достигли уровня, который бывает раз в 100 лет
Осадки в Батуми достигли уровня, который бывает раз в 100 лет
Sputnik Грузия
В течение суток до утра 20 сентября на побережье Аджарии и прилегающей территории наблюдались осадки высокой интенсивности 20.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Количество осадков, выпавших на метеостанции Батуми за 24 часа, стало беспрецедентным для сентября и, по историческим данным, соответствует уровню осадков, который фиксируется раз в 100 лет, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В течение суток до утра 20 сентября на побережье Аджарии и прилегающей территории наблюдались осадки высокой интенсивности, в результате чего в отдельных районах Батуми произошло подтопление улиц, а городская инфраструктура была временно перегружена. Кроме того, по данным метеорологических станций агентства, количество осадков, выпавших 19–20 сентября, выглядит так: на станции Кобулети – 134,5 мм, в Кохи (Кобулети) – 58,5 мм, в национальном парке Мтирала – 93 мм, а на станции в Хелвачаури – 50,8 мм. Национальное агентство окружающей среды продолжает непрерывный мониторинг гидрометеорологических условий. Информацию и предупреждения о прогнозируемой погоде, гидрометеорологических угрозах можно найти на мобильной платформе раннего предупреждения агентства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, батуми, аджария, кобулети
Осадки в Батуми достигли уровня, который бывает раз в 100 лет
15:47 20.09.2026 (обновлено: 16:37 20.09.2026)
В течение суток до утра 20 сентября на побережье Аджарии и прилегающей территории наблюдались осадки высокой интенсивности
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Количество осадков, выпавших на метеостанции Батуми за 24 часа, стало беспрецедентным для сентября и, по историческим данным, соответствует уровню осадков, который фиксируется раз в 100 лет, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В течение суток до утра 20 сентября на побережье Аджарии и прилегающей территории наблюдались осадки высокой интенсивности, в результате чего в отдельных районах Батуми произошло подтопление улиц, а городская инфраструктура была временно перегружена.
"Суммарное количество осадков, выпавших 19–20 сентября, составило 275 мм, что превышает 90% климатической нормы месяца. При этом за один час (с 21:00 до 22:00 19 сентября) выпало 20% от этого количества – 52,5 мм. По сравнению с историческими данными, количество осадков, выпавших на метеостанции Батуми за 24 часа, составило 273 мм. Это беспрецедентный для сентября показатель, соответствующий осадкам со 100-летней периодичностью", – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным метеорологических станций агентства, количество осадков, выпавших 19–20 сентября, выглядит так: на станции Кобулети – 134,5 мм, в Кохи (Кобулети) – 58,5 мм, в национальном парке Мтирала – 93 мм, а на станции в Хелвачаури – 50,8 мм.
Национальное агентство окружающей среды продолжает непрерывный мониторинг гидрометеорологических условий.
Информацию и предупреждения о прогнозируемой погоде, гидрометеорологических угрозах можно найти на мобильной платформе раннего предупреждения агентства.