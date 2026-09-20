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Осадки в Батуми достигли уровня, который бывает раз в 100 лет

Осадки в Батуми достигли уровня, который бывает раз в 100 лет

Sputnik Грузия

В течение суток до утра 20 сентября на побережье Аджарии и прилегающей территории наблюдались осадки высокой интенсивности 20.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-20T15:47+0400

2026-09-20T15:47+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Количество осадков, выпавших на метеостанции Батуми за 24 часа, стало беспрецедентным для сентября и, по историческим данным, соответствует уровню осадков, который фиксируется раз в 100 лет, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В течение суток до утра 20 сентября на побережье Аджарии и прилегающей территории наблюдались осадки высокой интенсивности, в результате чего в отдельных районах Батуми произошло подтопление улиц, а городская инфраструктура была временно перегружена. Кроме того, по данным метеорологических станций агентства, количество осадков, выпавших 19–20 сентября, выглядит так: на станции Кобулети – 134,5 мм, в Кохи (Кобулети) – 58,5 мм, в национальном парке Мтирала – 93 мм, а на станции в Хелвачаури – 50,8 мм. Национальное агентство окружающей среды продолжает непрерывный мониторинг гидрометеорологических условий. Информацию и предупреждения о прогнозируемой погоде, гидрометеорологических угрозах можно найти на мобильной платформе раннего предупреждения агентства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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