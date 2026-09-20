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Партии собрали 6,6 млн лари пожертвований с начала года: лидер – "Грузинская мечта"
Партии собрали 6,6 млн лари пожертвований с начала года: лидер – "Грузинская мечта"
Sputnik Грузия
Разрыв между правящей партией и ближайшим преследователем по объему пожертвований – почти в 18 раз, а совокупные сборы всех остальных 10 партий не превышают 50... 20.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Пожертвования партиям с начала 2026 года составили 6,6 миллиона лари, из которых 84% были направлены правящей партии Грузии "Грузинская мечта", говорится в материалах Государственной службы аудита.По данным Госаудита, "Грузинская мечта" в 2026 году уже получила пожертвования на сумму 5,5 миллиона лари.На втором месте партия "Сильная Грузия – Лело", получившая пожертвования на сумму 306,9 тысячи лари, на третьем – "Сила народа" с 273 тысячами лари.Далее следуют "Нейтральная Грузия" – 197,3 тысячи лари и "Площадь Свободы" – 125,1 тысячи лари.Оппозиционная партия "Единое национальное движение" получила пожертвований всего на 51,1 тысячи лари, партия "Федералисты" – на 41,1 тысячи лари. Пожертвования остальным 10 партиям в общей сумме составили всего 48,5 тысячи лари.Пожертвования являются одним из основных источников доходов политических партий в Грузии. При этом партия может получать пожертвования только от физических лиц (граждан Грузии) и от грузинских юридических лиц.Если партия проходит в орган местного самоуправления или в парламент и представлена в нем, она получает дополнительное финансирование от государства в зависимости от количества набранных голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, "сила народа", единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, политика
грузия, новости, "сила народа", единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, политика
Партии собрали 6,6 млн лари пожертвований с начала года: лидер – "Грузинская мечта"
Разрыв между правящей партией и ближайшим преследователем по объему пожертвований – почти в 18 раз, а совокупные сборы всех остальных 10 партий не превышают 50 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Пожертвования партиям с начала 2026 года составили 6,6 миллиона лари, из которых 84% были направлены правящей партии Грузии "Грузинская мечта", говорится в материалах Государственной службы аудита.
По данным Госаудита, "Грузинская мечта" в 2026 году уже получила пожертвования на сумму 5,5 миллиона лари.
На втором месте партия "Сильная Грузия – Лело", получившая пожертвования на сумму 306,9 тысячи лари, на третьем – "Сила народа" с 273 тысячами лари.
Далее следуют "Нейтральная Грузия" – 197,3 тысячи лари и "Площадь Свободы" – 125,1 тысячи лари.
Оппозиционная партия "Единое национальное движение" получила пожертвований всего на 51,1 тысячи лари, партия "Федералисты" – на 41,1 тысячи лари. Пожертвования остальным 10 партиям в общей сумме составили всего 48,5 тысячи лари.
Пожертвования являются одним из основных источников доходов политических партий в Грузии. При этом партия может получать пожертвования только от физических лиц (граждан Грузии) и от грузинских юридических лиц.
Если партия проходит в орган местного самоуправления или в парламент и представлена в нем, она получает дополнительное финансирование от государства в зависимости от количества набранных голосов.