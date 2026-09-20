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Популяция кавказского благородного оленя в Алгетском нацпарке увеличилась до 15 особей
Популяция кавказского благородного оленя в Алгетском нацпарке увеличилась до 15 особей
Sputnik Грузия
Кавказский олень – единственный на евразийском континенте подвид благородного оленя, которому сегодня угрожает вымирание 20.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Крупнейший на Кавказе питомник в Алгетском национальном парке принял шесть молодых оленей в возрасте до года, благодаря чему общее число особей увеличилось до 15, сообщило Национальное агентство дикой природы. По информации агентства, в питомник кавказского благородного оленя добавились три самца и три самки. Добавление новых особей особенно важно, поскольку возраст оленей составляет до одного года, и в текущем году у них начнется первый гон (период спаривания), что увеличивает возможности для размножения и обновления популяции. Питомник был создан по инициативе Национального агентства дикой природы в рамках программы по восстановлению видов, утвержденной Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства. В течение года численность оленей в хозяйстве составляла девять особей. В этот период специалисты вели за ними постоянный мониторинг, что позволяет изучать поведение оленей, их социальную динамику и процесс адаптации к окружающей среде. Хозяйство, являющееся крупнейшим на Кавказе, расположено на площади 72 гектара. Территория полностью огорожена и оснащена современными системами мониторинга, включая фотоловушки и камеры. В питомнике созданы все необходимые условия для размножения оленей и их адаптации к окружающей среде. На первом этапе программы восстановления кавказского благородного оленя планируется увеличить их численность до 20 особей. После формирования стабильной и растущей популяции планируется поэтапный выпуск благородных оленей в дикую природу. По заявлению директора Тбилисского зоопарка Зураба Гуриелидзе, работа над процессом реинтродукции оленей началась несколько лет назад, и добавление новых особей в питомник будет продолжаться ежегодно. Результаты годичного наблюдения за оленями, уже находящимися в питомнике, создают важную основу для успешного продолжения программы. Алгетский национальный парк был выбран для этой программы целенаправленно – территория расположена в самом центре Кавказа, где естественные местообитания, экологические коридоры и высокая степень защиты создают оптимальные условия как для восстановления популяции, так и для ее защиты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, зураб гуриелидзе, лагодехи, тбилисский зоопарк
грузия, новости, общество, зураб гуриелидзе, лагодехи, тбилисский зоопарк
Популяция кавказского благородного оленя в Алгетском нацпарке увеличилась до 15 особей
Кавказский олень – единственный на евразийском континенте подвид благородного оленя, которому сегодня угрожает вымирание
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Крупнейший на Кавказе питомник в Алгетском национальном парке принял шесть молодых оленей в возрасте до года, благодаря чему общее число особей увеличилось до 15, сообщило Национальное агентство дикой природы.
Кавказский олень – единственный на евразийском континенте подвид благородного оленя, которому сегодня угрожает вымирание. Такая ситуация стала результатом нескольких десятилетий браконьерства. На сегодняшний день в Грузии благородные олени встречаются всего в нескольких районах страны – в Национальном парке Боржоми-Харагаули, заповеднике Лагодехи и биорезервате Гардабани. Эти природоохранные зоны разделяют сотни километров.
По информации агентства, в питомник кавказского благородного оленя добавились три самца и три самки.
Добавление новых особей особенно важно, поскольку возраст оленей составляет до одного года, и в текущем году у них начнется первый гон (период спаривания), что увеличивает возможности для размножения и обновления популяции.
Питомник был создан по инициативе Национального агентства дикой природы в рамках программы по восстановлению видов, утвержденной Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства. В течение года численность оленей в хозяйстве составляла девять особей. В этот период специалисты вели за ними постоянный мониторинг, что позволяет изучать поведение оленей, их социальную динамику и процесс адаптации к окружающей среде.
Хозяйство, являющееся крупнейшим на Кавказе, расположено на площади 72 гектара. Территория полностью огорожена и оснащена современными системами мониторинга, включая фотоловушки и камеры. В питомнике созданы все необходимые условия для размножения оленей и их адаптации к окружающей среде.
На первом этапе программы восстановления кавказского благородного оленя планируется увеличить их численность до 20 особей. После формирования стабильной и растущей популяции планируется поэтапный выпуск благородных оленей в дикую природу.
По заявлению директора Тбилисского зоопарка Зураба Гуриелидзе, работа над процессом реинтродукции оленей началась несколько лет назад, и добавление новых особей в питомник будет продолжаться ежегодно.
"Мы начали процесс реинтродукции довольно давно. Первую группу оленей перевезли в прошлом году, а в текущем – добавили еще 6 особей. Животных будут завозить ежегодно, чтобы в итоге сформировать стабильную и жизнеспособную популяцию", – отметил Гуриелидзе.
Результаты годичного наблюдения за оленями, уже находящимися в питомнике, создают важную основу для успешного продолжения программы.
Алгетский национальный парк был выбран для этой программы целенаправленно – территория расположена в самом центре Кавказа, где естественные местообитания, экологические коридоры и высокая степень защиты создают оптимальные условия как для восстановления популяции, так и для ее защиты.