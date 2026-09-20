https://sputnik-georgia.ru/20260920/populyatsiya-kavkazskogo-blagorodnogo-olenya-v-algetskom-natsparke-uvelichilas-do-15-osobey-300687889.html

Популяция кавказского благородного оленя в Алгетском нацпарке увеличилась до 15 особей

Популяция кавказского благородного оленя в Алгетском нацпарке увеличилась до 15 особей

Sputnik Грузия

Кавказский олень – единственный на евразийском континенте подвид благородного оленя, которому сегодня угрожает вымирание 20.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-20T10:51+0400

2026-09-20T10:51+0400

2026-09-20T10:51+0400

грузия

новости

общество

зураб гуриелидзе

лагодехи

тбилисский зоопарк

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/11/300650617_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_20564ad08a8797a423744fd3e4c524fe.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Крупнейший на Кавказе питомник в Алгетском национальном парке принял шесть молодых оленей в возрасте до года, благодаря чему общее число особей увеличилось до 15, сообщило Национальное агентство дикой природы. По информации агентства, в питомник кавказского благородного оленя добавились три самца и три самки. Добавление новых особей особенно важно, поскольку возраст оленей составляет до одного года, и в текущем году у них начнется первый гон (период спаривания), что увеличивает возможности для размножения и обновления популяции. Питомник был создан по инициативе Национального агентства дикой природы в рамках программы по восстановлению видов, утвержденной Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства. В течение года численность оленей в хозяйстве составляла девять особей. В этот период специалисты вели за ними постоянный мониторинг, что позволяет изучать поведение оленей, их социальную динамику и процесс адаптации к окружающей среде. Хозяйство, являющееся крупнейшим на Кавказе, расположено на площади 72 гектара. Территория полностью огорожена и оснащена современными системами мониторинга, включая фотоловушки и камеры. В питомнике созданы все необходимые условия для размножения оленей и их адаптации к окружающей среде. На первом этапе программы восстановления кавказского благородного оленя планируется увеличить их численность до 20 особей. После формирования стабильной и растущей популяции планируется поэтапный выпуск благородных оленей в дикую природу. По заявлению директора Тбилисского зоопарка Зураба Гуриелидзе, работа над процессом реинтродукции оленей началась несколько лет назад, и добавление новых особей в питомник будет продолжаться ежегодно. Результаты годичного наблюдения за оленями, уже находящимися в питомнике, создают важную основу для успешного продолжения программы. Алгетский национальный парк был выбран для этой программы целенаправленно – территория расположена в самом центре Кавказа, где естественные местообитания, экологические коридоры и высокая степень защиты создают оптимальные условия как для восстановления популяции, так и для ее защиты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

лагодехи

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, зураб гуриелидзе, лагодехи, тбилисский зоопарк