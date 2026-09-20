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Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН 24 сентября

Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН 24 сентября

Sputnik Грузия

Запланированы двусторонние встречи премьера с лидерами ряда государств и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем 20.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-20T16:56+0400

2026-09-20T16:56+0400

2026-09-20T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября, сообщили в пресс-службе администрации правительства. В Нью-Йорке официально 8 сентября открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Председателем новой сессии стал министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман, сменивший на этом посту Анналену Бербок. Тема 81-й сессии – "Восстановление доверия, управление преобразованиями: ООН, которая работает для всех". В рамках визита в Нью-Йорк премьер также примет участие в саммите "Многостороннее партнерство" и в организованной Финляндией дискуссии высокого уровня, посвященной теме мира. Также запланированы двусторонние встречи премьера с лидерами ряда государств и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Премьер-министр Грузии отправился в Нью-Йорк вместе с делегацией, в состав которой входят вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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