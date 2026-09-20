https://sputnik-georgia.ru/20260920/sbornaya-gruzii-po-futbolu-nachala-podgotovku-k-lige-natsiy-sanol-vyzval-27-igrokov-300692556.html

Сборная Грузии по футболу начала подготовку к Лиге наций: Саньоль вызвал 27 игроков

Сборная Грузии по футболу начала подготовку к Лиге наций: Саньоль вызвал 27 игроков

Sputnik Грузия

В рамках двухнедельного тренировочного сбора команда проведет четыре матча 20.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-20T13:49+0400

2026-09-20T13:49+0400

2026-09-20T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу с 21 сентября соберется в Тбилиси для подготовки к матчам Лиги наций УЕФА сезона 2026/27. В рамках двухнедельного тренировочного сбора команда проведет четыре матча. Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль вызвал на предстоящие матчи 27 футболистов. Среди них один дебютант, полузащитник австрийского "Вольфсберга" Отар Мамагеишвили. Состав сборной Грузии: Вратари: Георгий Мамардашвили ("Ливерпуль", Англия), Лука Гугешашвили ("Гезтепе", Турция) и Давид Кереселидзе ("Дила", Грузия). Защитники: Лука Лочошвили ("Кельн", Германия), Лаша Двали (ЦСКА 1948, Болгария), Саба Гогличидзе ("Монца", Италия), Илья Бериашвили (МТК, Венгрия), Саба Сазонов ("Хетафе", Испания), Джемал Табидзе ("Кайсериспор", Турция), Отар Какабадзе ("Краковия", Польша) и Ираклий Азаров ("Шахтер", Украина). Полузащитники и нападающие: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Севилья", Испания), Гизи Мамагеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Цитаишвили ("Райо Вальекано", Испания), Анзор Меквабишвили ("Чикаго Файр", США), Отар Мамагеишвили ("Вольфсберг", Австрия), Нодар Ломинадзе ("Торпедо", Грузия), Ираклий Эгоян ("Эксельсиор", Нидерланды), Георгий Чакветадзе ("Удинезе", Италия), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Георгий Квернадзе ("Фрозиноне", Италия), Георгий Абуашвили ("Мец", Франция), Георгий Гагуа ("Дунайска-Стреда", Словакия), Буду Зивзивадзе ("Хайденхайм", Германия), Георгий Микаутадзе ("Вильярреал", Испания) и Хвича Кварацхелия ("ПСЖ", Франция). Расписание матчей 25 сентября, 20:00 – Грузия – Северная Ирландия; 28 сентября, 20:00 – Грузия – Украина; 2 октября, 22:45 – Венгрия – Грузия; 5 октября, 22:45 – Северная Ирландия – Грузия. По словам главного тренера, результат первого матча против Северной Ирландии будет иметь особое значение. Главная задача грузинской сборной – занять первое место в группе и перейти в Лигу A. Он также отметил, что новый формат Лиги наций усложнит подготовку, особенно для небольших сборных, у которых меньше возможностей для ротации состава. Кадровые проблемы и новые игроки По словам тренера, ряд футболистов столкнулся с травмами и другими проблемами. Некоторые только вернулись на поле и пока не набрали оптимальную форму. В частности, Саньоль отметил, что полноценно заменить Отара Китеишвили будет очень сложно. Георгий Чакветадзе также недавно вернулся к игре, и тренер надеется, что он сможет выступать с необходимой интенсивностью. Комментируя вызов Отара Мама­геишвили, тренер напомнил, что футболист уже рассматривался в качестве кандидата в сборную полтора года назад, однако после переезда в Португалию столкнулся с трудностями и практически не играл. Сейчас он выступает в Австрии и, по оценке тренера, хорошо себя проявляет. "В отсутствие Ники Гагнидзе его вызов был своевременным. Если он такой же профессионал, как его брат, то его ждет большой успех в сборной", – сказал Саньоль. Из-за травмы Ираклия Азарова тренерский штаб рассматривал возможность вызова на его позицию Шенгелия, Нариманидзе или Гиорбелидзе – игроков с опытом выступлений за сборную. В итоге было решено пригласить из молодежной команды Сабу Харебашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, новости, грузия, вилли саньоль, отар китеишвили, георгий мамардашвили, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа