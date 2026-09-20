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Состояние детей после отравления в детсадах Тбилиси оценивается как благоприятное
Состояние детей после отравления в детсадах Тбилиси оценивается как благоприятное
Sputnik Грузия
Более ста человек попали в больницы Тбилиси в результате массовой интоксикации в ряде детских садов в пятницу 20.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-20T18:49+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Состояние детей после вспышки гастроэнтерита в детсадах Тбилиси оценивается как благоприятное, говорится в сообщении NCDC (Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья). Более ста человек попали в больницы Тбилиси в результате массовой интоксикации в ряде детских садов в пятницу, 18 сентября. Первоначально сообщалось о 56 пострадавших, которые оказались в клиниках с одинаковыми симптомами отравления. По данным NCDC, лабораторные исследования показывают, что наиболее вероятной причиной подавляющего большинства случаев был норовирус. При этом исследования продолжаются, и окончательные результаты будут обнародованы после их получения. В центре отмечают, что норовирус является одной из основных причин вирусного гастроэнтерита во всем мире. В Грузии, согласно данным NCDC, на его долю приходится 40–45% случаев вирусного гастроэнтерита. Инфекция обычно сопровождается рвотой, болью в животе, диареей и иногда повышением температуры. Как правило, организм самостоятельно справляется с инфекцией в течение одного – трех дней. В NCDC рекомендуют при норовирусе уделять особое внимание восстановлению жидкости в организме. Также в течение минимум трех–четырех дней советуют исключить из рациона молочные продукты, жирную, жареную и острую пищу. Препараты против диареи и рвоты следует принимать только по назначению врача. Для профилактики распространения инфекции важно регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд и обрабатывать загрязненные поверхности. Национальный центр по контролю заболеваний подключился к расследованию сразу после выявления 17 сентября случаев гастроэнтерита среди воспитанников детских садов. На первом этапе к изучению безопасности питания в дошкольных учреждениях также подключились соответствующие службы Министерства сельского хозяйства. Следственная служба Минфина Грузии 18 сентября начала масштабное расследование и провела обыски у поставщиков продуктов после того, как стало известно, что в 20 детских садах Тбилиси, на третий день после начала учебного процесса, отравились 55 воспитанников и один воспитатель. Поставщиками продуктов в детские сады являются частные компании, которых отбирают в результате тендера. В Следственной службе отмечают, что расследование по делу продолжается: из детских садов, где были зафиксированы случаи отравления, изымаются продукты питания, документы и другие важные для дела улики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, происшествия, детский сад
Состояние детей после отравления в детсадах Тбилиси оценивается как благоприятное
Более ста человек попали в больницы Тбилиси в результате массовой интоксикации в ряде детских садов в пятницу
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Состояние детей после вспышки гастроэнтерита в детсадах Тбилиси оценивается как благоприятное, говорится в сообщении NCDC (Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья).
Более ста человек попали в больницы Тбилиси в результате массовой интоксикации в ряде детских садов в пятницу, 18 сентября. Первоначально сообщалось о 56 пострадавших, которые оказались в клиниках с одинаковыми симптомами отравления.
"Состояние детей, у которых после посещения детских садов были выявлены симптомы гастроэнтерита, оценивается как благоприятное. Ни в одном случае не было серьезных или опасных осложнений, а большинство детей уже выздоравливают", – сообщили в национальном центре.
По данным NCDC, лабораторные исследования показывают, что наиболее вероятной причиной подавляющего большинства случаев был норовирус. При этом исследования продолжаются, и окончательные результаты будут обнародованы после их получения.
В центре отмечают, что норовирус является одной из основных причин вирусного гастроэнтерита во всем мире. В Грузии, согласно данным NCDC, на его долю приходится 40–45% случаев вирусного гастроэнтерита.
Инфекция обычно сопровождается рвотой, болью в животе, диареей и иногда повышением температуры. Как правило, организм самостоятельно справляется с инфекцией в течение одного – трех дней.
В NCDC рекомендуют при норовирусе уделять особое внимание восстановлению жидкости в организме. Также в течение минимум трех–четырех дней советуют исключить из рациона молочные продукты, жирную, жареную и острую пищу. Препараты против диареи и рвоты следует принимать только по назначению врача.
Для профилактики распространения инфекции важно регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд и обрабатывать загрязненные поверхности.
Национальный центр по контролю заболеваний подключился к расследованию сразу после выявления 17 сентября случаев гастроэнтерита среди воспитанников детских садов. На первом этапе к изучению безопасности питания в дошкольных учреждениях также подключились соответствующие службы Министерства сельского хозяйства.
Следственная служба Минфина Грузии 18 сентября начала масштабное расследование и провела обыски у поставщиков продуктов после того, как стало известно, что в 20 детских садах Тбилиси, на третий день после начала учебного процесса, отравились 55 воспитанников и один воспитатель.
По предварительным данным, причиной отравления могла стать бактериальная инфекция, попавшая в организм пострадавших через продукты питания в детских садах. Какой именно продукт стал причиной интоксикации, будет установлено в результате соответствующей экспертизы.
Поставщиками продуктов в детские сады являются частные компании, которых отбирают в результате тендера.
В Следственной службе отмечают, что расследование по делу продолжается: из детских садов, где были зафиксированы случаи отравления, изымаются продукты питания, документы и другие важные для дела улики.