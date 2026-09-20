https://sputnik-georgia.ru/20260920/sostoyanie-detey-posle-otravleniya-v-detsadakh-tbilisi-otsenivaetsya-kak-blagopriyatnoe-300696488.html

Состояние детей после отравления в детсадах Тбилиси оценивается как благоприятное

Состояние детей после отравления в детсадах Тбилиси оценивается как благоприятное

Sputnik Грузия

Более ста человек попали в больницы Тбилиси в результате массовой интоксикации в ряде детских садов в пятницу 20.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-20T18:49+0400

2026-09-20T18:49+0400

2026-09-20T18:49+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Состояние детей после вспышки гастроэнтерита в детсадах Тбилиси оценивается как благоприятное, говорится в сообщении NCDC (Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья). Более ста человек попали в больницы Тбилиси в результате массовой интоксикации в ряде детских садов в пятницу, 18 сентября. Первоначально сообщалось о 56 пострадавших, которые оказались в клиниках с одинаковыми симптомами отравления. По данным NCDC, лабораторные исследования показывают, что наиболее вероятной причиной подавляющего большинства случаев был норовирус. При этом исследования продолжаются, и окончательные результаты будут обнародованы после их получения. В центре отмечают, что норовирус является одной из основных причин вирусного гастроэнтерита во всем мире. В Грузии, согласно данным NCDC, на его долю приходится 40–45% случаев вирусного гастроэнтерита. Инфекция обычно сопровождается рвотой, болью в животе, диареей и иногда повышением температуры. Как правило, организм самостоятельно справляется с инфекцией в течение одного – трех дней. В NCDC рекомендуют при норовирусе уделять особое внимание восстановлению жидкости в организме. Также в течение минимум трех–четырех дней советуют исключить из рациона молочные продукты, жирную, жареную и острую пищу. Препараты против диареи и рвоты следует принимать только по назначению врача. Для профилактики распространения инфекции важно регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд и обрабатывать загрязненные поверхности. Национальный центр по контролю заболеваний подключился к расследованию сразу после выявления 17 сентября случаев гастроэнтерита среди воспитанников детских садов. На первом этапе к изучению безопасности питания в дошкольных учреждениях также подключились соответствующие службы Министерства сельского хозяйства. Следственная служба Минфина Грузии 18 сентября начала масштабное расследование и провела обыски у поставщиков продуктов после того, как стало известно, что в 20 детских садах Тбилиси, на третий день после начала учебного процесса, отравились 55 воспитанников и один воспитатель. Поставщиками продуктов в детские сады являются частные компании, которых отбирают в результате тендера. В Следственной службе отмечают, что расследование по делу продолжается: из детских садов, где были зафиксированы случаи отравления, изымаются продукты питания, документы и другие важные для дела улики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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