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ЦИК РФ объявляет предварительные результаты выборов в Госдуму РФ
ЦИК РФ объявляет предварительные результаты выборов в Госдуму РФ
Sputnik Грузия
Смотрите в видео прямую трансляцию объявления предварительных результатов выборов в Госдуму Российской Федерации 20.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-20T22:01+0400
2026-09-20T22:01+0400
2026-09-20T22:02+0400
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мультимедиа, видео, россия, госдума рф
мультимедиа, видео, россия, госдума рф
ЦИК РФ объявляет предварительные результаты выборов в Госдуму РФ
22:01 20.09.2026 (обновлено: 22:02 20.09.2026)
Смотрите в видео прямую трансляцию объявления предварительных результатов выборов в Госдуму Российской Федерации