https://sputnik-georgia.ru/20260920/tsik-yavka-na-vyborakh-v-gosdumu-dostigla-4438-vo-vtoroy-den-300692091.html

ЦИК: явка на выборах в Госдуму достигла 44,38% во второй день

ЦИК: явка на выборах в Госдуму достигла 44,38% во второй день

Sputnik Грузия

Проголосовать на выборах россияне могут как онлайн, так и на избирательных участках в 152 странах мира 20.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-20T11:54+0400

2026-09-20T11:54+0400

2026-09-20T12:48+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Более 44% избирателей уже приняли участие в выборах депутатов Госдумы девятого созыва: по данным ЦИК России, после завершения второго дня голосования явка достигла 44,38%.Показатель зафиксирован после закрытия всех избирательных участков во второй день голосования.Выборы депутатов Госдумы и другие совмещенные с ними избирательные кампании стартовали в пятницу, 18 сентября. В общей сложности голосование проходит в течение трех дней и завершится 20 сентября.Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что избирательная кампания проходит в обычном режиме, несмотря на попытки провокаций.В воскресенье, в последний день голосования, в России также пройдут прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах страны.В рамках единого дня голосования 2026 года запланировано более 2,2 тысячи избирательных кампаний различного уровня. В результате этих выборов будет замещено около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что текущая электоральная кампания является важнейшим внутриполитическим событием для страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, элла памфилова, владимир путин, государственная дума рф, выборы