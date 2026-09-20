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ЦИК: явка на выборах в Госдуму достигла 44,38% во второй день
ЦИК: явка на выборах в Госдуму достигла 44,38% во второй день
Sputnik Грузия
Проголосовать на выборах россияне могут как онлайн, так и на избирательных участках в 152 странах мира 20.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-20T11:54+0400
2026-09-20T11:54+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Более 44% избирателей уже приняли участие в выборах депутатов Госдумы девятого созыва: по данным ЦИК России, после завершения второго дня голосования явка достигла 44,38%.Показатель зафиксирован после закрытия всех избирательных участков во второй день голосования.Выборы депутатов Госдумы и другие совмещенные с ними избирательные кампании стартовали в пятницу, 18 сентября. В общей сложности голосование проходит в течение трех дней и завершится 20 сентября.Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что избирательная кампания проходит в обычном режиме, несмотря на попытки провокаций.В воскресенье, в последний день голосования, в России также пройдут прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах страны.В рамках единого дня голосования 2026 года запланировано более 2,2 тысячи избирательных кампаний различного уровня. В результате этих выборов будет замещено около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что текущая электоральная кампания является важнейшим внутриполитическим событием для страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, элла памфилова, владимир путин, государственная дума рф, выборы
россия, в мире, элла памфилова, владимир путин, государственная дума рф, выборы
ЦИК: явка на выборах в Госдуму достигла 44,38% во второй день
11:54 20.09.2026 (обновлено: 12:48 20.09.2026)
Проголосовать на выборах россияне могут как онлайн, так и на избирательных участках в 152 странах мира
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Более 44% избирателей уже приняли участие в выборах депутатов Госдумы девятого созыва: по данным ЦИК России, после завершения второго дня голосования явка достигла 44,38%.
Показатель зафиксирован после закрытия всех избирательных участков во второй день голосования.
Выборы депутатов Госдумы и другие совмещенные с ними избирательные кампании стартовали в пятницу, 18 сентября. В общей сложности голосование проходит в течение трех дней и завершится 20 сентября.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что избирательная кампания проходит в обычном режиме, несмотря на попытки провокаций.
В воскресенье, в последний день голосования, в России также пройдут прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах страны.
В рамках единого дня голосования 2026 года запланировано более 2,2 тысячи избирательных кампаний различного уровня. В результате этих выборов будет замещено около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что текущая электоральная кампания является важнейшим внутриполитическим событием для страны.