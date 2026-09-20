https://sputnik-georgia.ru/20260920/v-gruzii-iz-za-sboya-voznikli-problemy-so-zvonkami-v-sluzhbu-112-300692369.html

В Грузии из-за сбоя возникли проблемы со звонками в службу 112

В Грузии из-за сбоя возникли проблемы со звонками в службу 112

Sputnik Грузия

Техническая группа интенсивно работает над устранением проблемы, и неисправность будет устранена 20.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-20T12:44+0400

2026-09-20T12:44+0400

2026-09-20T12:50+0400

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центр оперативного управления неотложной помощи "112"

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Из-за технического сбоя звонки в службу 112 поступают с задержками, говорится в заявлении Центра управления общественной безопасностью 112. "Сообщаем, что из-за технического сбоя звонки в 112 поступают с задержками. Если вам требуется экстренная помощь и вы не можете дозвониться по номеру 112, звоните на альтернативные номера", – говорится в заявлении. Перечень номеров: Техническая группа интенсивно работает над устранением проблемы, и неисправность будет устранена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, происшествия, центр "112", центр оперативного управления неотложной помощи "112"