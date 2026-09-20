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В Грузии из-за сбоя возникли проблемы со звонками в службу 112
В Грузии из-за сбоя возникли проблемы со звонками в службу 112
Sputnik Грузия
Техническая группа интенсивно работает над устранением проблемы, и неисправность будет устранена 20.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-20T12:44+0400
2026-09-20T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Из-за технического сбоя звонки в службу 112 поступают с задержками, говорится в заявлении Центра управления общественной безопасностью 112. "Сообщаем, что из-за технического сбоя звонки в 112 поступают с задержками. Если вам требуется экстренная помощь и вы не можете дозвониться по номеру 112, звоните на альтернативные номера", – говорится в заявлении. Перечень номеров: Техническая группа интенсивно работает над устранением проблемы, и неисправность будет устранена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, происшествия, центр "112", центр оперативного управления неотложной помощи "112"
грузия, новости, общество, происшествия, центр "112", центр оперативного управления неотложной помощи "112"
В Грузии из-за сбоя возникли проблемы со звонками в службу 112
12:44 20.09.2026 (обновлено: 12:50 20.09.2026)
Техническая группа интенсивно работает над устранением проблемы, и неисправность будет устранена
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Из-за технического сбоя звонки в службу 112 поступают с задержками, говорится в заявлении Центра управления общественной безопасностью 112.
"Сообщаем, что из-за технического сбоя звонки в 112 поступают с задержками. Если вам требуется экстренная помощь и вы не можете дозвониться по номеру 112, звоните на альтернативные номера", – говорится в заявлении.
Техническая группа интенсивно работает над устранением проблемы, и неисправность будет устранена.