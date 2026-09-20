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В Грузии запустят новый проект цифрового надзора за строительством – правительство

В Грузии запустят новый проект цифрового надзора за строительством – правительство

Sputnik Грузия

Реформа позволит в цифровом формате отслеживать этапы строительства и вести учет на каком этапе находятся работы, заявил глава департамента 20.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-20T23:31+0400

2026-09-20T23:31+0400

2026-09-20T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Пилотный проект цифрового надзора за осуществлением строительных работ в Грузии запустят до конца года, заявил глава департамента эффективности правительства Гурам Думбадзе. Правительство Грузии финансирует осуществление множества строительных работ, и главной претензией на сегодняшний день является их качество. По его словам, реформа позволит в цифровом формате отслеживать этапы строительства и вести учет, на каком этапе находятся работы. "Информация будет публичной и доступной, что позволит контролировать как работу закупающих организаций, так и работу строителей и выполнять требования по качеству", – отметил Думбадзе. Все расходы по внедрению цифровой программы возьмет на себя государство. Контроль качества инфраструктурных проектов является главным приоритетом правительства Грузии. В данный момент ряд инфраструктурных проектов выполняется с запозданием из-за множества выявленных недочетов при работе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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