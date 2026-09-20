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ВС РФ поразили объекты радиоэлектронной промышленности и связи на Украине

ВС РФ поразили объекты радиоэлектронной промышленности и связи на Украине

Sputnik Грузия

В ответ на атаки противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими... 20.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-20T17:59+0400

2026-09-20T17:59+0400

2026-09-20T17:59+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Вооруженные силы России минувшей ночью продолжили наносить удары по объектам на Украине, которые используются в интересах ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что это предприятие занимаетсяпроизводством систем управления для ракет "Фламинго", "Нептун", FP-7 и FP-9.Кроме того, российские войска с помощью высокоточного оружия воздушного базирования и ударных БПЛА поразили в Киеве дата-центр "Би-мобаил". Этот объект обеспечивает хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ.Российские военные нанесли также удар по логистическим центрам, складам и портам Украины, судам и портовой инфраструктуре, которые ВСУ используют в своих интересах.Так, ударом беспилотников был поражен склад компании Fire Point, расположенный в Киевской области. Там хранились комплектующие и стартовые ускорители для дронов большой дальности, отметили в Минобороны РФ.Кроме того, удары нанесены по логистическому центру "Новая почта", который находится в полутора километрах севернее Одессы и используется ВСУ для хранения и распределения военных грузов, поставляемых на Украину из европейских стран.Целью ВС РФ стал также сухогруз в порту "Одесса" и танкер в порту "Черноморск". Суда доставляли военные грузы для противника.Российская армия наносит удары по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами в ответ на атаки Киева на российскую гражданскую инфраструктуру.Ранее сообщалось, что ночью ВСУ предприняли массированную атаку на Москву и Московскую область. Всего с субботы дежурными средствами ПВО РФ на всех рубежах было сбито порядка 1600 украинских дронов, из них 450 – на подлете к Москве.Бойцы российской армии применяют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

россия, в мире, украина, киев, москва, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины