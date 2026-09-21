https://sputnik-georgia.ru/20260921/300719957.html

Скандальный результат выборов: глубинный народ массово выразил свой протест

Скандальный результат выборов: глубинный народ массово выразил свой протест

Sputnik Грузия

Это было на сто процентов протестное голосование, и приличных слов в адрес "доброжелателей" там не было ни одного. 21.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-21T12:26+0400

2026-09-21T12:26+0400

2026-09-21T21:33+0400

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Выборы 2026 года в Государственную думу и депутатов субъектов России стали особенными (некоторые говорят – историческими) сразу по нескольким причинам, отмечает колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников.Для начала, это первые выборы с момента начала специальной военной операции на Украине, которая серьезным образом изменила нашу общественную психологию, а также восприятие смысла связки "граждане – власть", роли каждого человека в судьбе страны и реальной международной обстановки.Во-вторых, эти выборы проходили в условиях невообразимого и непрекращающегося давления извне – как путем информационно-психологических манипуляций, так и при помощи физических атак беспилотниками и кибератак на электронные ресурсы и системы, относящиеся к выборам.Только Московский регион и только в последний день голосования атаковали порядка 1600 беспилотников (из которых не удалось сбить считаные единицы – это к вопросу о якобы слабости нашей ПВО). По данным Центризбиркома, на избирательную инфраструктуру России в дни выборов прошло более тысячи волн DDoS-атак. Есть данные, что наши недруги планировали атаки и копили силы как минимум за месяц до выборов, одновременно тестируя наши слабые места.Тем не менее в организационном плане, по всеобщему признанию, все было проведено практически безукоризненно: ни один избирательный участок не был закрыт, все участки работали по расписанию, нарушений и эксцессов был минимум, а все участники голосования отмечали высочайший комфорт и уровень безопасности.Низкого поклона достойны организаторы голосования на новых территориях, где опасность для людей была не виртуальной, а самой непосредственной и чрезвычайно высокой. Также россияне оценили преимущества дистанционного голосования – изо всех зарегистрированных в системе приняли участие в выборах более 90 процентов (это супермного).Впрочем, по мнению западных источников, все это не имело значения, потому что сами выборы были по определению бессмысленными. Ну как же иначе.Reuters написали о "жестко контролируемой политической системе"; Associated Press – о результате, который фактически "гарантирован"; The Guardian – о голосовании, "лишенном содержательной конкуренции"; The New York Times – о "тщательно сконструированном" и "инсценированном" процессе; BBC – о "парламенте, который вновь будет лоялен Путину".The Washington Post авторитетно сообщила, что "в России результаты выборов легко угадать"; EuroNews заявили, что выборы были "в значительной степени фиктивными"; а издание Time по секрету написало, что "результаты голосования были почти гарантированы с тех пор, как были поданы первые бюллетени".Возникает вопрос: господа-нетоварищи, если в тоталитарной путинской России все настолько предсказуемо, подстроено и сфальсифицировано, почему все (!) западные СМИ каждый день (!) наперегонки и не по одному разу штамповали многословную аналитику и мельчайшие подробности с наших ничтожных и пустопорожних выборов? Дошло до того, что в обсуждение таких неважных для России и всего мира выборов на все деньги включился даже официальный ресурс Святого Престола – Vatican News, который обычно освещает интересные и важные новости типа новой рясы у пятнадцатого кардинала.Об истинной причине болезненного интереса коллективного Запада к нынешним российским выборам случайно проговорился американский ресурс CNBC: "Хотя исход не вызывает сомнений, внешние наблюдатели будут внимательно следить за явкой и величиной отрыва "Единой России" в поисках признаков общественного недовольства после более чем четырех с половиной лет войны".Вот оно: кое-кто очень хотел увидеть долгожданные намеки, знаки, сигналы и трещинки – а вдруг на самом деле нужно всего чуток поднажать и немного перетерпеть, и сидящие на картофельных шкурках и втайне ненавидящие "захватническую войну" россияне не оставят от Кремля камня на камне, и можно без всяких "Патриотов" завезти на Красную площадь печеньки и новую конституцию?Но, судя по всему, с печеньками и кружевными трусами придется погодить."Глубинный народ России" действительно подал свой голос. Но голос этот обернулся против тех, кто хотел нас напугать и помешать выразить нашу волю. Это было на сто процентов протестное голосование, и приличных слов в адрес наших "доброжелателей" там не было ни одного – при всем богатстве русского вокабуляра.Во время выборов 2021 года была зафиксирована явка 51,72 процента – без беспрецедентных санкций, без атак беспилотников, без голосования в охваченных боевыми действиями регионов и без горьких потерь родных и близких. Сегодня к моменту закрытия всех избирательных участков явка составила 56,66 процента, то есть граждане России показали всем, что угрозы и давление против нас не работают.Согласно первым результатам подсчета голосов, отданных за конкретные партии на выборах в ГД России, на 22:30 по московскому времени на первом месте "Единая Россия" с 57,04 процента, на втором – КПРФ с 13,92, на третьем – ЛДПР (9,31), на четвертом – "Новые Люди" (8,01), на пятом – "Справедливая Россия" (5,22). Все остальные партии пятипроцентный барьер не преодолели. Вне зависимости от того, кому был отдан голос, россияне сделали свой выбор, который будет на ближайшие пять лет определять, как будет жить и развиваться наша страна.Президент Владимир Путин в преддверии выборов обратился к нации и сказал простую вещь: участие в выборах "станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу", в то время как "наши герои куют победу на поле боя".Один из западных ресурсов с явным осуждением сегодня написал, что эти выборы "имеют решающее значение для правительства как источник легитимности".А у вас в Америке не так? Вот как интересно. Да, абсолютно верно, умники: именно результаты всеобщих выборов являются прямым, законным и высшим подтверждением легитимности власти, избранной народом.На той же Украине об этот принцип вытерли ноги как киевская шайка, так и ее спонсоры – и последствия этого будут очень печальны.Что касается России, то наше мнение об "их мнении" точно выразила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова: "России не надо ни на кого оглядываться при проведении выборов, кроме своего народа, — решение граждан является главной оценкой".И так будет всегда.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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