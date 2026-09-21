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Такого нет ни у кого в мире: Путин раскрыл, какая боль ожидает наших врагов

Такого нет ни у кого в мире: Путин раскрыл, какая боль ожидает наших врагов

Sputnik Грузия

Новый главный и абсолютный фокус был обозначен совершенно четко и финально: мир, дружба и жвачка хороши только тогда, когда Россия сильна настолько, что... 21.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-21T16:24+0400

2026-09-21T16:24+0400

2026-09-21T21:53+0400

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Заявления президента России Владимира Путина на заседании Военно-промышленной комиссии, прошедшем в преддверии российского Дня оружейника, можно с уверенностью назвать реинкарнацией его знаменитой "Мюнхенской речи" 2007 года, но уже на принципиально ином уровне, пишет Кирилл Стрельников в материале для РИА Новости. Сейчас же "интересы всех участников" как главный приоритет полностью и окончательно выводятся за скобки, кавычки и многоточия. Да, Путин обозначил, что НАТО, как и тогда, "разбухает", а "некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией", — притом что Россия, как и прежде, никаких агрессивных намерений в отношении Европы не имеет: "Оснований у нас для этого просто нет никаких".Новый главный и абсолютный фокус был обозначен совершенно четко и финально: мир, дружба и жвачка хороши только тогда, когда Россия сильна настолько, что недругам страшно не то что зубы оскалить, но даже хвост поднять.Именно этой теме и было посвящено заседание ВПК, где был обозначен конкретный рабочий план на ближайшие десять лет.Если кратко, то план такой: на основе богатейшего опыта, полученного нашей армией и ВПК в рамках СВО, наших новейших технологических разработок, а также всех последних и перспективных тенденций в мировом военном строительстве, стратегиях и технологиях кардинально ускорить превращение нашей армии в самую смертоносную силу на земле, а наш ВПК — в самый эффективный и устойчивый базис для этой благородной и достижимой цели.Нужно отметить, что по большинству из этих направлений Россия уже впереди планеты всей. И это безо всякой иронии. По словам Владимира Путина, "наша армия стала совершенно другой".Например, уровень оснащения современным оружием в нашей ядерной триаде достиг 92 процентов — и этого нет ни у одной другой страны мира. Наш ВПК просто разорвал все шаблоны о стране-бензоколонке, загнанной под лавку санкциями, и масштаб военного производства за последние несколько лет вырос в разы (по некоторым позициям — в десятки раз). Для сравнения: хваленый американский ВПК признается, что сроки даже базового восполнения лишь одной позиции — ракет для сиcтемы ПВО Patriot — могут растянуться до 2030 года.Характерный пример. Американский мозговой центр Brookings Institution, который в 2022 году авторитетно твердил, что "русская армия слаба", а "красную военную машину в мире больше никто не боится", сейчас почему-то утверждает, что Европа должна сфокусироваться уже не на том, чтобы выиграть у России, а хотя бы на том, "чтобы не проиграть".Впрочем, даже это будет недостижимо.Нынешние решения и планы российского руководства показывают, что теперь уже речь не идет просто о том, чтобы в случае необходимости резко увеличить темпы производства конкретных видов вооружений. Теперь задача другая: в фокусе создание долгосрочной и устойчивой военно-экономической платформы, где тесно увязываются перспективные боевые возможности русского оружия, НИОКР, серийные закупки, инфраструктура, производительность и планирование полного жизненного цикла вооружений, а главное — конкретные измеримые результаты на поле боя, то есть "боевой выхлоп" на единицу вложений.Этот выхлоп неплох уже сейчас: по словам польского премьера Туска, нехорошие русские используют новую стратегию и технологии, которые "приводят к значительно большим потерям с украинской стороны". В частности, только по живой силе в последнее время ежемесячные потери составляют до 27 тысяч убитыми и ранеными: "это, к сожалению, рекордные показатели". Почему же к сожалению? Наоборот, это прекрасно: коллективный Запад теперь четко видит, чем он рискует даже в конвенциальном конфликте.Но поводов для сожаления может быть еще больше, потому что кое-кто никак не успокоится.В рамках декабрьской коллегии Минобороны России глава ведомства Андрей Белоусов рассказал, что под прикрытием воплей о поддержке Украины "Североатлантический альянс продолжает наращивать коалиционные силы, ведется активная подготовка к развертыванию ракет средней дальности, обновлена номенклатура ядерных боеприпасов, модернизируется противовоздушная и противоракетная оборона, меняется система мобилизационного развертывания". И все это "свидетельствует о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией". Даже есть срок: "Планами альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов. Не мы угрожаем — нам угрожают".Именно поэтому российское руководство считает, что вооруженное противостояние и технологическое соперничество с Западом будут длительными, для чего и требуется не просто увеличение оборонного выпуска, а устойчивый, технологически автономный и финансово просчитанный военно-промышленный контур страны на десятилетие вперед.На пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Киргизии Путин сказал об этом четко и конкретно: "Если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке и слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам. И Россия готова сделать это, несмотря на быстрорастущие аппетиты и зубы этих акул".Товарищи! Планируя гадости против России, вкладывайтесь в стоматологию, это окупится.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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