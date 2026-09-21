https://sputnik-georgia.ru/20260921/ataki-po-logistike-minoborony-rf-perechislilo-tseli-nochnykh-udarov-po-ukraine-300721090.html

Атаки по логистике: Минобороны РФ перечислило цели ночных ударов по Украине

Атаки по логистике: Минобороны РФ перечислило цели ночных ударов по Украине

Sputnik Грузия

В российском Минобороны подчеркнули, что удары наносятся по объектам, задействованным в снабжении украинских войск 21.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-21T17:54+0400

2026-09-21T17:54+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен – Sputnik. Министерство обороны РФ сообщило о новых ночных ударах беспилотниками по логистическим узлам, складам, портовой инфраструктуре и судам, задействованным в обеспечении украинских войск.В Минобороны перечислили цели, по которым в течение ночи наносились удары при помощи БЛПА.В частности, в населенном пункте Счастливое поражен логистический центр "BDU Logistic" — в его складских помещениях хранилась и распределялась продукция военного назначения.Кроме того, в Боярке уничтожена газораспределительная станция, обеспечивавшая подачу газа на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.Также на переходе морем уничтожен сухогруз, который перевозил грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, в порт Одесса.В российском Минобороны подчеркнули, что удары наносятся по объектам, задействованным в логистическом снабжении украинских войск.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, украина, одесса, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины