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Атаки по логистике: Минобороны РФ перечислило цели ночных ударов по Украине
Атаки по логистике: Минобороны РФ перечислило цели ночных ударов по Украине
Sputnik Грузия
В российском Минобороны подчеркнули, что удары наносятся по объектам, задействованным в снабжении украинских войск 21.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 сен – Sputnik. Министерство обороны РФ сообщило о новых ночных ударах беспилотниками по логистическим узлам, складам, портовой инфраструктуре и судам, задействованным в обеспечении украинских войск.В Минобороны перечислили цели, по которым в течение ночи наносились удары при помощи БЛПА.В частности, в населенном пункте Счастливое поражен логистический центр "BDU Logistic" — в его складских помещениях хранилась и распределялась продукция военного назначения.Кроме того, в Боярке уничтожена газораспределительная станция, обеспечивавшая подачу газа на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.Также на переходе морем уничтожен сухогруз, который перевозил грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, в порт Одесса.В российском Минобороны подчеркнули, что удары наносятся по объектам, задействованным в логистическом снабжении украинских войск.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, украина, одесса, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, одесса, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Атаки по логистике: Минобороны РФ перечислило цели ночных ударов по Украине
17:54 21.09.2026 (обновлено: 21:58 21.09.2026)
В российском Минобороны подчеркнули, что удары наносятся по объектам, задействованным в снабжении украинских войск
ТБИЛИСИ, 21 сен – Sputnik. Министерство обороны РФ сообщило о новых ночных ударах беспилотниками по логистическим узлам, складам, портовой инфраструктуре и судам, задействованным в обеспечении украинских войск.
"Нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в оперативной сводке военного ведомства.
В Минобороны перечислили цели, по которым в течение ночи наносились удары при помощи БЛПА.
В частности, в населенном пункте Счастливое поражен логистический центр "BDU Logistic" — в его складских помещениях хранилась и распределялась продукция военного назначения.
Кроме того, в Боярке уничтожена газораспределительная станция, обеспечивавшая подачу газа на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.
В порту Одесса поражен сухогруз, доставивший грузы для нужд ВСУ. В порту Измаил под удар попали объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов.
Также на переходе морем уничтожен сухогруз, который перевозил грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, в порт Одесса.
В российском Минобороны подчеркнули, что удары наносятся по объектам, задействованным в логистическом снабжении украинских войск.