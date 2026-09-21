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Базадзе стал первым на турнире саблистов в Софии

Базадзе стал первым на турнире саблистов в Софии

Sputnik Грузия

В финале турнира Сандро Базадзе победил американца Бена Авраама 21.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Грузинский саблист, действующий чемпион мира Сандро Базадзе стал победителем международного турнира "Сателлит", который прошел в столице Болгарии. В финале соревнований 33-летний Базадзе победил американца Бена Авраама со счетом 15:9 и завоевал золотую медаль. На третьем месте – представитель Италии. Этот турнир стал первым в новом спортивном сезоне. В Софию съехались 102 фехтовальщика из 21 страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, болгария, италия, сандро базадзе