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Базадзе стал первым на турнире саблистов в Софии
Базадзе стал первым на турнире саблистов в Софии
Sputnik Грузия
В финале турнира Сандро Базадзе победил американца Бена Авраама 21.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-21T11:51+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Грузинский саблист, действующий чемпион мира Сандро Базадзе стал победителем международного турнира "Сателлит", который прошел в столице Болгарии. В финале соревнований 33-летний Базадзе победил американца Бена Авраама со счетом 15:9 и завоевал золотую медаль. На третьем месте – представитель Италии. Этот турнир стал первым в новом спортивном сезоне. В Софию съехались 102 фехтовальщика из 21 страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, болгария, италия, сандро базадзе
спорт, грузия, новости, болгария, италия, сандро базадзе
Базадзе стал первым на турнире саблистов в Софии
11:51 21.09.2026 (обновлено: 12:05 21.09.2026)
В финале турнира Сандро Базадзе победил американца Бена Авраама
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Грузинский саблист, действующий чемпион мира Сандро Базадзе стал победителем международного турнира "Сателлит", который прошел в столице Болгарии.
В финале соревнований 33-летний Базадзе победил американца Бена Авраама со счетом 15:9 и завоевал золотую медаль. На третьем месте – представитель Италии.
Этот турнир стал первым в новом спортивном сезоне. В Софию съехались 102 фехтовальщика из 21 страны.