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Борьба наркопреступлениями в Грузии – в Батуми задержали иностранца
Борьба наркопреступлениями в Грузии – в Батуми задержали иностранца
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Правоохранители при обыске задержанного и его квартиры изъяли в качестве вещественного доказательства наркотическое средство в особо крупном размере 21.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-21T19:29+0400
2026-09-21T19:29+0400
2026-09-21T19:29+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Сотрудники полиции Аджарии задержали в Батуми иностранца по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере, а также содействии его сбыту, сообщили МВД. Правоохранители при обыске задержанного и его квартиры изъяли в качестве вещественного доказательства наркотическое средство "метадон" в особо крупном размере, подготовленное для реализации. В ходе следственных мероприятий также были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотических средств. Расследование ведется по статье 260 Уголовного кодекса Грузии – "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт наркотических средств". Ему грозит до 20 лет или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, батуми, аджария, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, батуми, аджария, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Борьба наркопреступлениями в Грузии – в Батуми задержали иностранца
Правоохранители при обыске задержанного и его квартиры изъяли в качестве вещественного доказательства наркотическое средство в особо крупном размере
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Сотрудники полиции Аджарии задержали в Батуми иностранца по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере, а также содействии его сбыту, сообщили МВД.
Правоохранители при обыске задержанного и его квартиры изъяли в качестве вещественного доказательства наркотическое средство "метадон" в особо крупном размере, подготовленное для реализации. В ходе следственных мероприятий также были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотических средств.
Расследование ведется по статье 260 Уголовного кодекса Грузии – "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт наркотических средств". Ему грозит до 20 лет или бессрочное заключение.