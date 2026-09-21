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Число пенсионеров в Грузии превысило 900 тысяч человек
Число пенсионеров в Грузии превысило 900 тысяч человек
Sputnik Грузия
На сегодняшний день в стране пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет 21.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сентября — Sputnik. Число лиц, получающих пенсию в Грузии, на 1 сентября 2026 года достигло 902,8 тысячи человек, говорится в материалах Агентства социального обслуживания. При этом с января число получающих пенсию по возрасту увеличилось на 1,4%. Из всех получающих пенсию 70,3% – женщины. При этом треть всех пенсионеров Грузии проживает в Тбилиси. По числу пенсионеров в пятерке лидеров – регионы Имерети, Квемо Картли, Самегрело-Земо Сванети и Кахети. Больше всего проживающих в Грузии пенсионеров в возрасте от 65 до 74 лет, при этом в стране проживает 12,4 тысячи пенсионеров старше 90 лет. На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. С 1 января 2026 года пенсия для лиц в возрасте 70 лет и старше составляет 495 лари, а для лиц, проживающих в высокогорных поселениях, – 594 лари. Пенсия для лиц моложе 70 лет составляет 370 лари, а в высокогорных регионах – 444 лари. Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно, в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом уровня инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет – с учетом инфляции и 80% показателя экономического роста страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, квемо картли, имерети, тбилиси, пенсионная реформа, пенсия, пенсионер, накопительная пенсия
грузия, новости, общество, квемо картли, имерети, тбилиси, пенсионная реформа, пенсия, пенсионер, накопительная пенсия
Число пенсионеров в Грузии превысило 900 тысяч человек
На сегодняшний день в стране пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет
ТБИЛИСИ, 21 сентября — Sputnik. Число лиц, получающих пенсию в Грузии, на 1 сентября 2026 года достигло 902,8 тысячи человек, говорится в материалах Агентства социального обслуживания.
При этом с января число получающих пенсию по возрасту увеличилось на 1,4%.
Из всех получающих пенсию 70,3% – женщины. При этом треть всех пенсионеров Грузии проживает в Тбилиси. По числу пенсионеров в пятерке лидеров – регионы Имерети, Квемо Картли, Самегрело-Земо Сванети и Кахети.
Больше всего проживающих в Грузии пенсионеров в возрасте от 65 до 74 лет, при этом в стране проживает 12,4 тысячи пенсионеров старше 90 лет.
На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет.
С 1 января 2026 года пенсия для лиц в возрасте 70 лет и старше составляет 495 лари, а для лиц, проживающих в высокогорных поселениях, – 594 лари. Пенсия для лиц моложе 70 лет составляет 370 лари, а в высокогорных регионах – 444 лари.
Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно, в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом уровня инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет – с учетом инфляции и 80% показателя экономического роста страны.