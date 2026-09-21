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"Это будет скандал": Папуашвили о возможном нарушении закона офисом Совета Европы в Грузии
"Это будет скандал": Папуашвили о возможном нарушении закона офисом Совета Европы в Грузии
Sputnik Грузия
Служба государственного аудита уже начала проверку предполагаемого получения гранта без согласия правительства Грузии 21.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-21T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Катастрофой и скандалом станет ситуация, если местный офис Совета Европы окажется причастен к нарушению законодательства Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Так он прокомментировал семинар в Бахмаро, который прошел при поддержке Совета Европы. По словам Папуашвили, правительство Грузии не выдавало разрешения на получение гранта для проведения мероприятия, тогда как медиа-офис Совета Европы заявил, что выделенные средства грантом не являлись."Мы увидели прямое признание, что этот семинар финансируется из-за рубежа. В то же время администрация правительства заявила, что к ней никто не обращался за разрешением на выдачу гранта, а медиа-офис Совета Европы пояснил, что этот грант грантом не был. Тогда что же это было?" – заявил Папуашвили.Он отметил, что грузинское законодательство предусматривает определенные требования к иностранному финансированию. При этом, по словам спикера, договор, который формально оформлен как соглашение об оказании услуг, но по своей сути является грантом, должен рассматриваться как грант."Катастрофой и скандалом будет, если местный офис Совета Европы будет в этом замешан. Мы являемся членом Совета Европы, и если в стране-члене он нарушает законы, это будет катастрофическим скандалом для местного офиса", – сказал Папуашвили.Папуашвили добавил, что в случае подтверждения нарушений может потребоваться пересмотр законодательства."Посмотрим, к каким результатам приведут эти проверки", – заявил он.Аудит начал проверкуСлужба государственного аудита Грузии начала мониторинг в связи с предполагаемым получением гранта "Союзом Тбилисской школы политического обучения" без согласия правительства.Ведомство подтвердило телеканалу "Имеди", что проверку проводит Департамент финансовой прозрачности по факту предполагаемого получения гранта без согласия правительства Грузии.Как заявили в Службе государственного аудита, для всестороннего изучения вопроса ведомство будет действовать в рамках полномочий, предусмотренных законодательством Грузии, в том числе законом "О грантах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, бахмаро, шалва папуашвили, совет европы
политика, грузия, новости, тбилиси, бахмаро, шалва папуашвили, совет европы
"Это будет скандал": Папуашвили о возможном нарушении закона офисом Совета Европы в Грузии
Служба государственного аудита уже начала проверку предполагаемого получения гранта без согласия правительства Грузии
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Катастрофой и скандалом станет ситуация, если местный офис Совета Европы окажется причастен к нарушению законодательства Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Так он прокомментировал семинар в Бахмаро, который прошел при поддержке Совета Европы. По словам Папуашвили, правительство Грузии не выдавало разрешения на получение гранта для проведения мероприятия, тогда как медиа-офис Совета Европы заявил, что выделенные средства грантом не являлись.
"Мы увидели прямое признание, что этот семинар финансируется из-за рубежа. В то же время администрация правительства заявила, что к ней никто не обращался за разрешением на выдачу гранта, а медиа-офис Совета Европы пояснил, что этот грант грантом не был. Тогда что же это было?" – заявил Папуашвили.
Он отметил, что грузинское законодательство предусматривает определенные требования к иностранному финансированию. При этом, по словам спикера, договор, который формально оформлен как соглашение об оказании услуг, но по своей сути является грантом, должен рассматриваться как грант.
"Катастрофой и скандалом будет, если местный офис Совета Европы будет в этом замешан. Мы являемся членом Совета Европы, и если в стране-члене он нарушает законы, это будет катастрофическим скандалом для местного офиса", – сказал Папуашвили.
Папуашвили добавил, что в случае подтверждения нарушений может потребоваться пересмотр законодательства.
"Посмотрим, к каким результатам приведут эти проверки", – заявил он.
Служба государственного аудита Грузии начала мониторинг в связи с предполагаемым получением гранта "Союзом Тбилисской школы политического обучения" без согласия правительства.
Ведомство подтвердило телеканалу "Имеди", что проверку проводит Департамент финансовой прозрачности по факту предполагаемого получения гранта без согласия правительства Грузии.
Как заявили в Службе государственного аудита, для всестороннего изучения вопроса ведомство будет действовать в рамках полномочий, предусмотренных законодательством Грузии, в том числе законом "О грантах".