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"Это будет скандал": Папуашвили о возможном нарушении закона офисом Совета Европы в Грузии

"Это будет скандал": Папуашвили о возможном нарушении закона офисом Совета Европы в Грузии

Sputnik Грузия

Служба государственного аудита уже начала проверку предполагаемого получения гранта без согласия правительства Грузии 21.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-21T14:54+0400

2026-09-21T14:54+0400

2026-09-21T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Катастрофой и скандалом станет ситуация, если местный офис Совета Европы окажется причастен к нарушению законодательства Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Так он прокомментировал семинар в Бахмаро, который прошел при поддержке Совета Европы. По словам Папуашвили, правительство Грузии не выдавало разрешения на получение гранта для проведения мероприятия, тогда как медиа-офис Совета Европы заявил, что выделенные средства грантом не являлись."Мы увидели прямое признание, что этот семинар финансируется из-за рубежа. В то же время администрация правительства заявила, что к ней никто не обращался за разрешением на выдачу гранта, а медиа-офис Совета Европы пояснил, что этот грант грантом не был. Тогда что же это было?" – заявил Папуашвили.Он отметил, что грузинское законодательство предусматривает определенные требования к иностранному финансированию. При этом, по словам спикера, договор, который формально оформлен как соглашение об оказании услуг, но по своей сути является грантом, должен рассматриваться как грант."Катастрофой и скандалом будет, если местный офис Совета Европы будет в этом замешан. Мы являемся членом Совета Европы, и если в стране-члене он нарушает законы, это будет катастрофическим скандалом для местного офиса", – сказал Папуашвили.Папуашвили добавил, что в случае подтверждения нарушений может потребоваться пересмотр законодательства."Посмотрим, к каким результатам приведут эти проверки", – заявил он.Аудит начал проверкуСлужба государственного аудита Грузии начала мониторинг в связи с предполагаемым получением гранта "Союзом Тбилисской школы политического обучения" без согласия правительства.Ведомство подтвердило телеканалу "Имеди", что проверку проводит Департамент финансовой прозрачности по факту предполагаемого получения гранта без согласия правительства Грузии.Как заявили в Службе государственного аудита, для всестороннего изучения вопроса ведомство будет действовать в рамках полномочий, предусмотренных законодательством Грузии, в том числе законом "О грантах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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