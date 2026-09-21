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"Европейские деньги финансируют экстремистов в Грузии": Папуашвили о концерте Kordz

"Европейские деньги финансируют экстремистов в Грузии": Папуашвили о концерте Kordz

Sputnik Грузия

Поводом для заявления стал анонс концерта Kordz, который в конце сентября пройдет при поддержке Евросоюза 21.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-21T18:25+0400

2026-09-21T18:25+0400

2026-09-21T18:25+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Евросоюз продолжает финансировать радикальные и экстремистские силы в Грузии, несмотря на прежний негативный опыт, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Так он прокомментировал вопрос о концерте Kordz, который, согласно анонсу, в конце сентября организуют при поддержке Евросоюза Датский культурный институт и Дом искусства. Папуашвили спросили, насколько приемлемо использовать в качестве лица фестиваля человека, который, по утверждению спикера, оскорбил более миллиона грузин."Говорят, что в одну и ту же воду дважды не входят, но, как видно, некоторые иностранные доноры решили во второй раз войти в ту воду, которая не принесла им ничего хорошего", – заявил Папуашвили.Он заявил, что продолжение подобного финансирования свидетельствует о поддержке радикализма в Грузии. Папуашвили также утверждает, что средства ЕС используются для финансирования людей и групп, которых он назвал сторонниками фашистской идеологии."Когда европейские деньги тратятся на финансирование экстремистов, когда авторы фашистских лозунгов финансируются за счет средств Евросоюза, это поощрение экстремизма, радикализма и фашизма в Грузии", – заявил он.По мнению Папуашвили, у Брюсселя есть собственная политическая повестка в отношении Грузии, а позиция грузинского общества при этом не учитывается."У них есть определенная повестка – дестабилизация Грузии", – заявил председатель парламента.Он также добавил, что европейские средства через различные организации используются для поддержки радикализма и экстремизма.Kordz – Александр Кордзая – грузинский музыкант и диджей, известный своими электронными и экспериментальными работами. В декабре 2024 года он выпустил трек AntiGeorgianDreamAnthem, созданный на основе протестной кричалки против "Грузинской мечты".Композиция получила широкое распространение на акциях протеста и стала одним из музыкальных символов протестного движения.При этом Кордзая публично говорил о своих оппозиционных взглядах еще до протестов 2024 года. В интервью Swissinfo он отмечал, что деятелям культуры в Грузии известно о его оппозиционной позиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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