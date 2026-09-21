https://sputnik-georgia.ru/20260921/gruzinskie-nablyudateli-vybory-v-gosdumu-rossii-proshli-na-vysshem-urovne-300716950.html

Грузинские наблюдатели: выборы в Госдуму России прошли на высшем уровне

Грузинские наблюдатели: выборы в Госдуму России прошли на высшем уровне

Sputnik Грузия

Россиянам удалось организовать избирательный процесс на высшем уровне, а попытки хакерских атак и отключения интернета со стороны Запада не увенчались успехом... 21.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-21T16:35+0400

2026-09-21T16:35+0400

2026-09-21T17:47+0400

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грузия

элла памфилова

государственная дума рф

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Выборы в Госдуму России прошли на высшем уровне, заявили грузинские наблюдатели от партии "Солидарность во имя мира".18–20 сентября 2026 года в России прошли выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва.По его словам, россиянам удалось организовать избирательный процесс на высшем уровне, а попытки хакерских атак и отключения интернета со стороны Запада не увенчались успехом.Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, как предварительно распределятся мандаты депутатов Госдумы.Наибольшее количество мест в Госдуме получает партия "Единая Россия" – 355 депутатских мандатов.КПРФ предварительно достаются 40 мест в Госдуме, ЛДПР – 25, партия "Новые люди" – 20 депутатских мест. У партии "Родина" предварительно одно место в Госдуме.По предварительным подсчетам, партия "Справедливая Россия" получает четыре депутатских мандата. Однако у нее, по словам Памфиловой, есть шансы преодолеть 5-процентный барьер, в таком случае распределение мест может измениться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, россия, грузия, элла памфилова, государственная дума рф