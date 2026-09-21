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Грузинские наблюдатели: выборы в Госдуму России прошли на высшем уровне
Грузинские наблюдатели: выборы в Госдуму России прошли на высшем уровне
Sputnik Грузия
Россиянам удалось организовать избирательный процесс на высшем уровне, а попытки хакерских атак и отключения интернета со стороны Запада не увенчались успехом... 21.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Выборы в Госдуму России прошли на высшем уровне, заявили грузинские наблюдатели от партии "Солидарность во имя мира".18–20 сентября 2026 года в России прошли выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва.По его словам, россиянам удалось организовать избирательный процесс на высшем уровне, а попытки хакерских атак и отключения интернета со стороны Запада не увенчались успехом.Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, как предварительно распределятся мандаты депутатов Госдумы.Наибольшее количество мест в Госдуме получает партия "Единая Россия" – 355 депутатских мандатов.КПРФ предварительно достаются 40 мест в Госдуме, ЛДПР – 25, партия "Новые люди" – 20 депутатских мест. У партии "Родина" предварительно одно место в Госдуме.По предварительным подсчетам, партия "Справедливая Россия" получает четыре депутатских мандата. Однако у нее, по словам Памфиловой, есть шансы преодолеть 5-процентный барьер, в таком случае распределение мест может измениться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, россия, грузия, элла памфилова, государственная дума рф
политика, россия, грузия, элла памфилова, государственная дума рф
Грузинские наблюдатели: выборы в Госдуму России прошли на высшем уровне
16:35 21.09.2026 (обновлено: 17:47 21.09.2026)
Россиянам удалось организовать избирательный процесс на высшем уровне, а попытки хакерских атак и отключения интернета со стороны Запада не увенчались успехом, заявил Пипия
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Выборы в Госдуму России прошли на высшем уровне, заявили грузинские наблюдатели от партии "Солидарность во имя мира".
18–20 сентября 2026 года в России прошли выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва.
"Мы приехали сюда, в Россию, по приглашению Эллы Памфиловой, главы Центризбиркома России. Нас шесть человек. Знаете, в условиях отсутствия дипломатических отношений, это очень много. Мы видели наблюдателей от разных партий. Мы видели от общественных организаций наблюдателей. Все было прозрачно. Абсолютно везде камеры", – сказал международный секретарь партии Мамука Пипия.
По его словам, россиянам удалось организовать избирательный процесс на высшем уровне, а попытки хакерских атак и отключения интернета со стороны Запада не увенчались успехом.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, как предварительно распределятся мандаты депутатов Госдумы.
Наибольшее количество мест в Госдуме получает партия "Единая Россия" – 355 депутатских мандатов.
"У "Единой России" будет 355 депутатских мест", – отметила Памфилова в информационном центре ЦИК по предварительным подсчетам.
КПРФ предварительно достаются 40 мест в Госдуме, ЛДПР – 25, партия "Новые люди" – 20 депутатских мест. У партии "Родина" предварительно одно место в Госдуме.
По предварительным подсчетам, партия "Справедливая Россия" получает четыре депутатских мандата. Однако у нее, по словам Памфиловой, есть шансы преодолеть 5-процентный барьер, в таком случае распределение мест может измениться.