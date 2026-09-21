https://sputnik-georgia.ru/20260921/gruzinskie-tyurmy-prodolzhayut-bit-rekordy-po-chislu-zaklyuchennykh-300679380.html
Грузинские тюрьмы продолжают бить рекорды по числу заключенных
Грузинские тюрьмы продолжают бить рекорды по числу заключенных
Sputnik Грузия
Число свободных мест в тюрьмах страны увеличилось за счет повышения лимита количества заключенных в июле этого года 21.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-21T15:55+0400
2026-09-21T15:55+0400
2026-09-21T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В тюрьмах Грузии, по данным на 1 августа 2026 года, содержалось 12 440 заключенных, в том числе 627 женщин, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По последним данным ведомства, по состоянию на 1 августа в тюрьмах Грузии находилось 0,32% всех жителей страны. При этом для трети заключенных это уже не первый тюремный срок, остальные оказались в местах лишения свободы впервые. Основная часть заключенных – граждане в возрасте от 18 до 69 лет. Также в тюрьмах содержались 168 несовершеннолетних и 95 человек старше 70 лет. Из общего числа заключенных осужденные составляют 78,7%, остальные ожидают вынесения приговора. При этом по состоянию на 1 августа в 14 тюрьмах Грузии осталось всего 108 свободных мест. Уже переполнены три тюрьмы, где число заключенных превысило установленный лимит. Число мест в тюрьмах увеличилось за счет повышения лимита числа заключенных в июле этого года. Из общего числа заключенных 14,4% составляют иностранные граждане из 68 государств. Всего в грузинских тюрьмах содержится 1 796 иностранцев. Большинство иностранных заключенных – это граждане Турции, России, Азербайджана, Украины и Ирана. Из общего числа иностранных заключенных на 1 августа в тюрьмах Грузии содержались один несовершеннолетний и 213 женщин. Из общего числа иностранцев 576 ожидают вынесения приговора, остальные уже отбывают наказание. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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тюрьма, грузия, новости, общество, сакстат, заключенные, преступность в грузии
тюрьма, грузия, новости, общество, сакстат, заключенные, преступность в грузии
Грузинские тюрьмы продолжают бить рекорды по числу заключенных
Число свободных мест в тюрьмах страны увеличилось за счет повышения лимита количества заключенных в июле этого года
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В тюрьмах Грузии, по данным на 1 августа 2026 года, содержалось 12 440 заключенных, в том числе 627 женщин, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По последним данным ведомства, по состоянию на 1 августа в тюрьмах Грузии находилось 0,32% всех жителей страны. При этом для трети заключенных это уже не первый тюремный срок, остальные оказались в местах лишения свободы впервые.
Основная часть заключенных – граждане в возрасте от 18 до 69 лет. Также в тюрьмах содержались 168 несовершеннолетних и 95 человек старше 70 лет. Из общего числа заключенных осужденные составляют 78,7%, остальные ожидают вынесения приговора.
При этом по состоянию на 1 августа в 14 тюрьмах Грузии осталось всего 108 свободных мест. Уже переполнены три тюрьмы, где число заключенных превысило установленный лимит. Число мест в тюрьмах увеличилось за счет повышения лимита числа заключенных в июле этого года.
Из общего числа заключенных 14,4% составляют иностранные граждане из 68 государств. Всего в грузинских тюрьмах содержится 1 796 иностранцев. Большинство иностранных заключенных – это граждане Турции, России, Азербайджана, Украины и Ирана.
Из общего числа иностранных заключенных на 1 августа в тюрьмах Грузии содержались один несовершеннолетний и 213 женщин. Из общего числа иностранцев 576 ожидают вынесения приговора, остальные уже отбывают наказание.