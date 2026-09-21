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Иностранец пытался въехать в Грузию с поддельными документами – МВД
Иностранец пытался въехать в Грузию с поддельными документами – МВД
Sputnik Грузия
Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы 21.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-21T17:22+0400
2026-09-21T17:22+0400
2026-09-21T17:22+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Сотрудники Главного управления пограничного контроля Грузии задержали в Тбилисском международном аэропорту иностранца при попытке незаконного пересечения государственной границы, сообщили в МВД.Правоохранители задержали нарушителя в тот момент, когда он пытался незаконно пересечь государственную границу Грузии с поддельными документами.Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Попытка незаконного пересечения госграницы" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов".Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилисский международный аэропорт, тбилиси, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, тбилисский международный аэропорт, тбилиси, мвд грузии
Иностранец пытался въехать в Грузию с поддельными документами – МВД
Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Сотрудники Главного управления пограничного контроля Грузии задержали в Тбилисском международном аэропорту иностранца при попытке незаконного пересечения государственной границы, сообщили в МВД.
Правоохранители задержали нарушителя в тот момент, когда он пытался незаконно пересечь государственную границу Грузии с поддельными документами.
Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Попытка незаконного пересечения госграницы" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов".
Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.