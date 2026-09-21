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Качество на первом месте: Грузия ждет исторический урожай винограда
Качество на первом месте: Грузия ждет исторический урожай винограда
Sputnik Грузия
Ставка на качество выгодна и самим фермерам: выращивание хорошего винограда принесет им больше прибыли, заявил министр 21.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-21T21:34+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Качество винограда и производство вина высокого уровня в условиях беспрецедентного урожая являются важнейшими задачами для Грузии, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили. В текущем сезоне в Грузии прогнозируется беспрецедентный для истории независимого государства урожай винограда – более 320 тысяч тонн. К этому времени в регионе Кахети переработано 26,3 тысячи тонн винограда. Министр подчеркнул, что ставка на качество выгодна и самим фермерам: выращивание хорошего винограда принесет им больше прибыли, чем погоня за объемами в ущерб свойствам винограда. По словам министра, одним из важных направлений текущего ртвели является поощрение тех виноградарей, которые должным образом ухаживают за виноградниками, умеренно нагружают лозу и производят виноград с высокими показателями сахаристости и качества. Министр отметил, что из-за дождей виноград медленнее набирает сахар, поэтому сбор урожая в некоторых районах начнется позже обычного. Тем не менее ртвели постепенно набирает обороты, и страна готова успешно справиться с этими климатическими трудностями. Цена = качество В 2026 году цена на виноград будет полностью зависеть от его качества. Вместо прямого субсидирования государство выступит гарантом закупки излишков: весь объем, который не выкупит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем". Цена на кондиционный и неповрежденный "саперави" с сахаристостью не менее 21% составляет 1,50 лари. В случае некондиционного "саперави" с сахаристостью от 17 до 21% и/или частично поврежденного винограда цена составит 0,90 лари. Цена "саперави" с сахаристостью менее 17% и/или поврежденного винограда определена в размере 0,30 лари. В случае винограда других сортов, разрешенных Законом Грузии "О лозе и вине", цена неповрежденного винограда с сахаристостью не менее 20% составит 1,30 лари. При сахаристости от 17 до 20% цена составит 0,80 лари, а при сахаристости менее 17% – 0,30 лари. Координационный штаб ртвели обеспечивает координацию процесса сдачи винограда. Получить информацию, связанную с ртвели, можно по номерам горячей линии: 1501 и 032 219 37 18. В 2025 году винзаводы Грузии переработали рекордные за последние 30 лет 336 тысяч тонн винограда – на 5% больше, чем в 2024 году. Свой урожай тогда сдали 22 тысячи фермеров, а их совокупный доход составил 475 млн лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, виноград, вино и виноделие грузии, грузинское вино
грузия, экономика, новости, виноград, вино и виноделие грузии, грузинское вино
Качество на первом месте: Грузия ждет исторический урожай винограда
21:34 21.09.2026 (обновлено: 22:08 21.09.2026)
Ставка на качество выгодна и самим фермерам: выращивание хорошего винограда принесет им больше прибыли, заявил министр
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Качество винограда и производство вина высокого уровня в условиях беспрецедентного урожая являются важнейшими задачами для Грузии, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили.
В текущем сезоне в Грузии прогнозируется беспрецедентный для истории независимого государства урожай винограда – более 320 тысяч тонн. К этому времени в регионе Кахети переработано 26,3 тысячи тонн винограда.
"Без качественного винограда невозможно производство вина соответствующего уровня, и, следовательно, это единая цепь – от виноградаря до винодела и в конечном итоге до международного рынка. Кроме того, такой подход должен приносить более высокий экономический результат и самому виноградарю", – отметил Давид Сонгулашвили.
Министр подчеркнул, что ставка на качество выгодна и самим фермерам: выращивание хорошего винограда принесет им больше прибыли, чем погоня за объемами в ущерб свойствам винограда.
По словам министра, одним из важных направлений текущего ртвели является поощрение тех виноградарей, которые должным образом ухаживают за виноградниками, умеренно нагружают лозу и производят виноград с высокими показателями сахаристости и качества.
"Когда у нас такой большой урожай, а нашими главными экспортными продуктами являются вино и виноградный спирт, естественно, важно, чтобы урожай такого объема был соответствующим образом собран и размещен. При этом, где это возможно, важно разделить урожай по качеству, поскольку этот урожай, помимо размещения, нуждается в последующей реализации", – заявил Сонгулашвили.
Министр отметил, что из-за дождей виноград медленнее набирает сахар, поэтому сбор урожая в некоторых районах начнется позже обычного. Тем не менее ртвели постепенно набирает обороты, и страна готова успешно справиться с этими климатическими трудностями.
В 2026 году цена на виноград будет полностью зависеть от его качества. Вместо прямого субсидирования государство выступит гарантом закупки излишков: весь объем, который не выкупит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем".
Цена на кондиционный и неповрежденный "саперави" с сахаристостью не менее 21% составляет 1,50 лари.
В случае некондиционного "саперави" с сахаристостью от 17 до 21% и/или частично поврежденного винограда цена составит 0,90 лари. Цена "саперави" с сахаристостью менее 17% и/или поврежденного винограда определена в размере 0,30 лари.
В случае винограда других сортов, разрешенных Законом Грузии "О лозе и вине", цена неповрежденного винограда с сахаристостью не менее 20% составит 1,30 лари.
При сахаристости от 17 до 20% цена составит 0,80 лари, а при сахаристости менее 17% – 0,30 лари.
Координационный штаб ртвели обеспечивает координацию процесса сдачи винограда. Получить информацию, связанную с ртвели, можно по номерам горячей линии: 1501 и 032 219 37 18.
В 2025 году винзаводы Грузии переработали рекордные за последние 30 лет 336 тысяч тонн винограда – на 5% больше, чем в 2024 году. Свой урожай тогда сдали 22 тысячи фермеров, а их совокупный доход составил 475 млн лари.