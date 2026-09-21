https://sputnik-georgia.ru/20260921/kachestvo-na-pervom-meste-gruziya-zhdet-istoricheskiy-urozhay-vinograda-300719761.html

Качество на первом месте: Грузия ждет исторический урожай винограда

Качество на первом месте: Грузия ждет исторический урожай винограда

Sputnik Грузия

Ставка на качество выгодна и самим фермерам: выращивание хорошего винограда принесет им больше прибыли, заявил министр 21.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-21T21:34+0400

2026-09-21T21:34+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Качество винограда и производство вина высокого уровня в условиях беспрецедентного урожая являются важнейшими задачами для Грузии, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили. В текущем сезоне в Грузии прогнозируется беспрецедентный для истории независимого государства урожай винограда – более 320 тысяч тонн. К этому времени в регионе Кахети переработано 26,3 тысячи тонн винограда. Министр подчеркнул, что ставка на качество выгодна и самим фермерам: выращивание хорошего винограда принесет им больше прибыли, чем погоня за объемами в ущерб свойствам винограда. По словам министра, одним из важных направлений текущего ртвели является поощрение тех виноградарей, которые должным образом ухаживают за виноградниками, умеренно нагружают лозу и производят виноград с высокими показателями сахаристости и качества. Министр отметил, что из-за дождей виноград медленнее набирает сахар, поэтому сбор урожая в некоторых районах начнется позже обычного. Тем не менее ртвели постепенно набирает обороты, и страна готова успешно справиться с этими климатическими трудностями. Цена = качество В 2026 году цена на виноград будет полностью зависеть от его качества. Вместо прямого субсидирования государство выступит гарантом закупки излишков: весь объем, который не выкупит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем". Цена на кондиционный и неповрежденный "саперави" с сахаристостью не менее 21% составляет 1,50 лари. В случае некондиционного "саперави" с сахаристостью от 17 до 21% и/или частично поврежденного винограда цена составит 0,90 лари. Цена "саперави" с сахаристостью менее 17% и/или поврежденного винограда определена в размере 0,30 лари. В случае винограда других сортов, разрешенных Законом Грузии "О лозе и вине", цена неповрежденного винограда с сахаристостью не менее 20% составит 1,30 лари. При сахаристости от 17 до 20% цена составит 0,80 лари, а при сахаристости менее 17% – 0,30 лари. Координационный штаб ртвели обеспечивает координацию процесса сдачи винограда. Получить информацию, связанную с ртвели, можно по номерам горячей линии: 1501 и 032 219 37 18. В 2025 году винзаводы Грузии переработали рекордные за последние 30 лет 336 тысяч тонн винограда – на 5% больше, чем в 2024 году. Свой урожай тогда сдали 22 тысячи фермеров, а их совокупный доход составил 475 млн лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, виноград, вино и виноделие грузии, грузинское вино