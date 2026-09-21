https://sputnik-georgia.ru/20260921/milliardnyy-proekt-eagle-hills-pod-protestom-chto-otvetili-vlasti-gruzii-300703197.html

Миллиардный проект Eagle Hills под протестом: что ответили власти Грузии

Миллиардный проект Eagle Hills под протестом: что ответили власти Грузии

Sputnik Грузия

Грузия будет владеть 33% акций совместного предприятия, которое реализует проекты Eagle Hills стоимостью 6,6 млрд долларов 21.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-21T13:53+0400

2026-09-21T13:53+0400

2026-09-21T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Протест против масштабного инвестиционного проекта Eagle Hills является абсурдным, поскольку увеличение объема инвестиций и ресурсов является одним из факторов, определяющих безопасность и будущее страны, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.Накануне на площади Свободы в центре Тбилиси прошла акция против проекта Eagle Hills. На митинг, который несколько недель назад анонсировало движение "Альт-Инфо", пришла небольшая группа активистов. Члены партии "Консерваторы для Грузии" ранее призывали выступить против масштабных инвестиций Eagle Hills и требовали отменить соглашение с инвестором.По его словам, протесты против Eagle Hills являются частью более широкого политического противостояния."Получается, что наступление, которое осуществляется, с одной стороны, определенной группой, которую можно назвать коллективным „Нацдвижением“, усиливается тем наступлением, которое якобы консервативное движение ведет по отношению к Грузии", – заявил Вольский.Протесты вокруг проекта не смогут повлиять на его реализацию, считает депутат от правящей партии Георгий Чакветадзе. По его словам, каждый аспект проекта Eagle Hills направлен на развитие экономики Грузии, а речь идет об инвестициях на миллиарды долларов."Как подтверждают многочисленные международные исследования и индексы, мы занимаем передовые позиции в мире по темпам экономического роста. В том числе это обусловлено подобными проектами – речь идет об инвестициях на миллиарды долларов США. Соответственно, у подобных акций, у этого так называемого ажиотажа нет никаких шансов на успех", – заявил Чакветадзе.Грузия в октябре 2025 года подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов вблизи Тбилиси (Крцаниси) и в Гонио.Детали сделкиГрузия стала акционером проекта Eagle Hills стоимостью 6,6 млрд долларов и будет владеть 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании.Государство сохранило право совместного владения землей, а также потенциально пригодными для строительства активами. Власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск лежит на стороне инвестора.На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария).Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет активами на сумму более 30 миллиардов долларов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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