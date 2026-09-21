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Миллиардный проект Eagle Hills под протестом: что ответили власти Грузии
Миллиардный проект Eagle Hills под протестом: что ответили власти Грузии
Sputnik Грузия
Грузия будет владеть 33% акций совместного предприятия, которое реализует проекты Eagle Hills стоимостью 6,6 млрд долларов 21.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Протест против масштабного инвестиционного проекта Eagle Hills является абсурдным, поскольку увеличение объема инвестиций и ресурсов является одним из факторов, определяющих безопасность и будущее страны, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.Накануне на площади Свободы в центре Тбилиси прошла акция против проекта Eagle Hills. На митинг, который несколько недель назад анонсировало движение "Альт-Инфо", пришла небольшая группа активистов. Члены партии "Консерваторы для Грузии" ранее призывали выступить против масштабных инвестиций Eagle Hills и требовали отменить соглашение с инвестором.По его словам, протесты против Eagle Hills являются частью более широкого политического противостояния."Получается, что наступление, которое осуществляется, с одной стороны, определенной группой, которую можно назвать коллективным „Нацдвижением“, усиливается тем наступлением, которое якобы консервативное движение ведет по отношению к Грузии", – заявил Вольский.Протесты вокруг проекта не смогут повлиять на его реализацию, считает депутат от правящей партии Георгий Чакветадзе. По его словам, каждый аспект проекта Eagle Hills направлен на развитие экономики Грузии, а речь идет об инвестициях на миллиарды долларов."Как подтверждают многочисленные международные исследования и индексы, мы занимаем передовые позиции в мире по темпам экономического роста. В том числе это обусловлено подобными проектами – речь идет об инвестициях на миллиарды долларов США. Соответственно, у подобных акций, у этого так называемого ажиотажа нет никаких шансов на успех", – заявил Чакветадзе.Грузия в октябре 2025 года подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов вблизи Тбилиси (Крцаниси) и в Гонио.Детали сделкиГрузия стала акционером проекта Eagle Hills стоимостью 6,6 млрд долларов и будет владеть 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании.Государство сохранило право совместного владения землей, а также потенциально пригодными для строительства активами. Власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск лежит на стороне инвестора.На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария).Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет активами на сумму более 30 миллиардов долларов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, гонио
политика, грузия, новости, тбилиси, гонио
Миллиардный проект Eagle Hills под протестом: что ответили власти Грузии
Грузия будет владеть 33% акций совместного предприятия, которое реализует проекты Eagle Hills стоимостью 6,6 млрд долларов
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Протест против масштабного инвестиционного проекта Eagle Hills является абсурдным, поскольку увеличение объема инвестиций и ресурсов является одним из факторов, определяющих безопасность и будущее страны, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
Накануне на площади Свободы в центре Тбилиси прошла акция против проекта Eagle Hills. На митинг, который несколько недель назад анонсировало движение "Альт-Инфо", пришла небольшая группа активистов. Члены партии "Консерваторы для Грузии" ранее призывали выступить против масштабных инвестиций Eagle Hills и требовали отменить соглашение с инвестором.
"Больше инвестиций, больше ресурсов – это факторы, определяющие безопасность Грузии и завтрашний день. Без этого страна не сможет ни развиваться, ни выжить в достаточно тяжелой ситуации, которая, к сожалению, существует в мире", – заявил Вольский.
По его словам, протесты против Eagle Hills являются частью более широкого политического противостояния.
"Получается, что наступление, которое осуществляется, с одной стороны, определенной группой, которую можно назвать коллективным „Нацдвижением“, усиливается тем наступлением, которое якобы консервативное движение ведет по отношению к Грузии", – заявил Вольский.
Протесты вокруг проекта не смогут повлиять на его реализацию, считает депутат от правящей партии Георгий Чакветадзе. По его словам, каждый аспект проекта Eagle Hills направлен на развитие экономики Грузии, а речь идет об инвестициях на миллиарды долларов.
"Как подтверждают многочисленные международные исследования и индексы, мы занимаем передовые позиции в мире по темпам экономического роста. В том числе это обусловлено подобными проектами – речь идет об инвестициях на миллиарды долларов США. Соответственно, у подобных акций, у этого так называемого ажиотажа нет никаких шансов на успех", – заявил Чакветадзе.
Грузия в октябре 2025 года подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов вблизи Тбилиси (Крцаниси) и в Гонио.
Грузия стала акционером проекта Eagle Hills стоимостью 6,6 млрд долларов и будет владеть 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании.
Государство сохранило право совместного владения землей, а также потенциально пригодными для строительства активами. Власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск лежит на стороне инвестора.
На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария).
Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет активами на сумму более 30 миллиардов долларов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.