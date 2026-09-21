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Минсельхоз Грузии вводит льготы для малых виноделен
Минсельхоз Грузии вводит льготы для малых виноделен
Sputnik Грузия
Решение было принято после консультаций с небольшими производителями, которые жаловались на повышение расходов 21.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-21T10:52+0400
2026-09-21T10:52+0400
2026-09-21T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Малые винодельни Грузии освободят от платы за сертификацию продукции, предназначенной для продажи на внутреннем рынке, заявил министр сельского хозяйства Давид Сонгулашвили. Сертификация виноделен является в стране обязательной, и с 1 сентября 2026 года эта услуга платная. Отныне, по словам Сонгулашвили, малые винодельни смогут получить данный сертификат бесплатно. "Но малые винодельни по-прежнему обязаны проходить сертификацию, предоставлять необходимые документы и получать сертификат на продукцию", – отметил он. Решение о льготах было принято после консультаций с небольшими производителями, которые жаловались на повышение расходов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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вино и виноделие грузии, виноделие, грузия, экономика, новости
вино и виноделие грузии, виноделие, грузия, экономика, новости
Минсельхоз Грузии вводит льготы для малых виноделен
Решение было принято после консультаций с небольшими производителями, которые жаловались на повышение расходов
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Малые винодельни Грузии освободят от платы за сертификацию продукции, предназначенной для продажи на внутреннем рынке, заявил министр сельского хозяйства Давид Сонгулашвили.
Сертификация виноделен является в стране обязательной, и с 1 сентября 2026 года эта услуга платная. Отныне, по словам Сонгулашвили, малые винодельни смогут получить данный сертификат бесплатно.
"Но малые винодельни по-прежнему обязаны проходить сертификацию, предоставлять необходимые документы и получать сертификат на продукцию", – отметил он.
Решение о льготах было принято после консультаций с небольшими производителями, которые жаловались на повышение расходов.