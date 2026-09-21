https://sputnik-georgia.ru/20260921/minselkhoz-gruzii-vvodit-lgoty-dlya-malykh-vinodelen-300679869.html

Минсельхоз Грузии вводит льготы для малых виноделен

Минсельхоз Грузии вводит льготы для малых виноделен

Sputnik Грузия

Решение было принято после консультаций с небольшими производителями, которые жаловались на повышение расходов 21.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-21T10:52+0400

2026-09-21T10:52+0400

2026-09-21T10:52+0400

вино и виноделие грузии

виноделие

грузия

экономика

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24157/88/241578839_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_6ca77185f8f0bced30afeaa8a39e3583.jpg

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Малые винодельни Грузии освободят от платы за сертификацию продукции, предназначенной для продажи на внутреннем рынке, заявил министр сельского хозяйства Давид Сонгулашвили. Сертификация виноделен является в стране обязательной, и с 1 сентября 2026 года эта услуга платная. Отныне, по словам Сонгулашвили, малые винодельни смогут получить данный сертификат бесплатно. "Но малые винодельни по-прежнему обязаны проходить сертификацию, предоставлять необходимые документы и получать сертификат на продукцию", – отметил он. Решение о льготах было принято после консультаций с небольшими производителями, которые жаловались на повышение расходов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

вино и виноделие грузии, виноделие, грузия, экономика, новости