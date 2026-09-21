https://sputnik-georgia.ru/20260921/neobychnye-gonki-red-bull-soapbox-race-proshli-v-stolitse-gruzii---foto-300770820.html

Необычные гонки Red Bull Soapbox Race в столице Грузии - фото

Необычные гонки Red Bull Soapbox Race в столице Грузии - фото

Sputnik Грузия

В столице Грузии во второй раз прошла гонка Red Bull Soapbox Race. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки этого события. 21.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-21T19:54+0400

2026-09-21T19:54+0400

2026-09-23T20:00+0400

фотоленты

новости грузии в фотографиях

мультимедиа

развлечения

спорт в грузии

автогонки

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/17/300769090_10:0:2933:1644_1920x0_80_0_0_4077f2eebb6a407ca28eadb42d489ed6.png

Участники соревновались на Винном подъёме в историческомцентре города.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, развлечения, спорт в грузии, автогонки, фото