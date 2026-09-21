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Необычные гонки Red Bull Soapbox Race в столице Грузии - фото
Необычные гонки Red Bull Soapbox Race в столице Грузии - фото
Sputnik Грузия
В столице Грузии во второй раз прошла гонка Red Bull Soapbox Race. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки этого события. 21.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-21T19:54+0400
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Участники соревновались на Винном подъёме в историческомцентре города.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, развлечения, спорт в грузии, автогонки, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, развлечения, спорт в грузии, автогонки, фото
Необычные гонки Red Bull Soapbox Race в столице Грузии - фото
19:54 21.09.2026 (обновлено: 20:00 23.09.2026)
В столице Грузии во второй раз прошла гонка Red Bull Soapbox Race. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки этого события.
Участники соревновались на Винном подъёме в историческомцентре города.
© photo: Sputnik / Stringer
Необычные гонки прошли в столице Грузии
Необычные гонки прошли в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Гонки Red Bull Soapbox Race состоялись в Тбилиси уже во второй раз.
Гонки Red Bull Soapbox Race состоялись в Тбилиси уже во второй раз.
© photo: Sputnik / Stringer
Участники соревновались на Винном подъёме в историческом центре города.
Участники соревновались на Винном подъёме в историческом центре города.
© photo: Sputnik / Stringer
Тут собрались тысячи жителей и гостей столицы Грузии.
Тут собрались тысячи жителей и гостей столицы Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
На старт вышли 20 команд на самодельных машинах без двигателей.
На старт вышли 20 команд на самодельных машинах без двигателей.
© photo: Sputnik / Stringer
Болиды приводила в движение только сила гравитации.
Болиды приводила в движение только сила гравитации.
© photo: Sputnik / Stringer
Гонки с препятствиями проходили на покрытом брусчаткой спуске длиной 300 метров.
Гонки с препятствиями проходили на покрытом брусчаткой спуске длиной 300 метров.
© photo: Sputnik / Stringer
Помимо скорости, жюри оценивало оригинальность конструкции болида.
Помимо скорости, жюри оценивало оригинальность конструкции болида.
© photo: Sputnik / Stringer
Интерес к гонке был большим – заявки на участие подали около 150 команд.
Интерес к гонке был большим – заявки на участие подали около 150 команд.
© photo: Sputnik / Stringer
До финального этапа из них было допущено лишь 20.
До финального этапа из них было допущено лишь 20.
© photo: Sputnik / Stringer
Главным призом стала поездка в Баку на Гран-при "Формулы-1" Азербайджана.
Главным призом стала поездка в Баку на Гран-при "Формулы-1" Азербайджана.