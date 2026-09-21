Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260921/neobychnye-gonki-red-bull-soapbox-race-proshli-v-stolitse-gruzii---foto-300770820.html
Необычные гонки Red Bull Soapbox Race в столице Грузии - фото
Необычные гонки Red Bull Soapbox Race в столице Грузии - фото
Sputnik Грузия
В столице Грузии во второй раз прошла гонка Red Bull Soapbox Race. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки этого события. 21.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-21T19:54+0400
2026-09-23T20:00+0400
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
развлечения
спорт в грузии
автогонки
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/17/300769090_10:0:2933:1644_1920x0_80_0_0_4077f2eebb6a407ca28eadb42d489ed6.png
Участники соревновались на Винном подъёме в историческомцентре города.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/17/300769090_375:0:2567:1644_1920x0_80_0_0_477c523adc2f69d12f0d9db0397aa70c.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, развлечения, спорт в грузии, автогонки, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, развлечения, спорт в грузии, автогонки, фото

Необычные гонки Red Bull Soapbox Race в столице Грузии - фото

19:54 21.09.2026 (обновлено: 20:00 23.09.2026)
Подписаться
В столице Грузии во второй раз прошла гонка Red Bull Soapbox Race. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки этого события.
Участники соревновались на Винном подъёме в историческомцентре города.
© photo: Sputnik / Stringer

Необычные гонки прошли в столице Грузии

Необычные гонки прошли в столице Грузии - Sputnik Грузия
1/11
© photo: Sputnik / Stringer

Необычные гонки прошли в столице Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Гонки Red Bull Soapbox Race состоялись в Тбилиси уже во второй раз.

Гонки Red Bull Soapbox Race состоялись в Тбилиси уже во второй раз. - Sputnik Грузия
2/11
© photo: Sputnik / Stringer

Гонки Red Bull Soapbox Race состоялись в Тбилиси уже во второй раз.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники соревновались на Винном подъёме в историческом центре города.

Участники соревновались на Винном подъёме в историческом центре города. - Sputnik Грузия
3/11
© photo: Sputnik / Stringer

Участники соревновались на Винном подъёме в историческом центре города.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут собрались тысячи жителей и гостей столицы Грузии.

Тут собрались тысячи жителей и гостей столицы Грузии. - Sputnik Грузия
4/11
© photo: Sputnik / Stringer

Тут собрались тысячи жителей и гостей столицы Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

На старт вышли 20 команд на самодельных машинах без двигателей.

На старт вышли 20 команд на самодельных машинах без двигателей. - Sputnik Грузия
5/11
© photo: Sputnik / Stringer

На старт вышли 20 команд на самодельных машинах без двигателей.

© photo: Sputnik / Stringer

Болиды приводила в движение только сила гравитации.

Болиды приводила в движение только сила гравитации. - Sputnik Грузия
6/11
© photo: Sputnik / Stringer

Болиды приводила в движение только сила гравитации.

© photo: Sputnik / Stringer

Гонки с препятствиями проходили на покрытом брусчаткой спуске длиной 300 метров.

Гонки с препятствиями проходили на покрытом брусчаткой спуске длиной 300 метров. - Sputnik Грузия
7/11
© photo: Sputnik / Stringer

Гонки с препятствиями проходили на покрытом брусчаткой спуске длиной 300 метров.

© photo: Sputnik / Stringer

Помимо скорости, жюри оценивало оригинальность конструкции болида.

Помимо скорости, жюри оценивало оригинальность конструкции болида. - Sputnik Грузия
8/11
© photo: Sputnik / Stringer

Помимо скорости, жюри оценивало оригинальность конструкции болида.

© photo: Sputnik / Stringer

Интерес к гонке был большим – заявки на участие подали около 150 команд.

Интерес к гонке был большим – заявки на участие подали около 150 команд. - Sputnik Грузия
9/11
© photo: Sputnik / Stringer

Интерес к гонке был большим – заявки на участие подали около 150 команд.

© photo: Sputnik / Stringer

До финального этапа из них было допущено лишь 20.

До финального этапа из них было допущено лишь 20. - Sputnik Грузия
10/11
© photo: Sputnik / Stringer

До финального этапа из них было допущено лишь 20.

© photo: Sputnik / Stringer

Главным призом стала поездка в Баку на Гран-при "Формулы-1" Азербайджана.

Главным призом стала поездка в Баку на Гран-при &quot;Формулы-1&quot; Азербайджана. - Sputnik Грузия
11/11
© photo: Sputnik / Stringer

Главным призом стала поездка в Баку на Гран-при "Формулы-1" Азербайджана.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0