https://sputnik-georgia.ru/20260921/novaya-kadetskaya-voennaya-shkola-otkrylas-v-tbilisi-300718503.html

Новая кадетская военная школа открылась в Тбилиси

Новая кадетская военная школа открылась в Тбилиси

Sputnik Грузия

Для кадетов предусмотрен учебный и казарменный комплекс, аудитории, оборудованные смарт-досками, лаборатории, библиотека, зоны отдыха, открытые и закрытые... 21.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-21T20:36+0400

2026-09-21T20:36+0400

2026-09-21T20:36+0400

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министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В Тбилиси открылась новая кадетская военная школа-пансион имени генерала Георгия Мазниашвили, сообщили в пресс-службе Минобороны. Кадетская военная школа расположена на территории площадью 19 гектаров и рассчитана на 330 кадетов. Учащиеся обеспечены проживанием, трехразовым питанием, страховкой, учебными принадлежностями, военной и спортивной формой, учебным и бытовым инвентарем. Как и действующая в Кутаиси кадетская военная школа имени генерала Георгия Квинитадзе, новое учебное заведение работает по типу пансиона. Для кадетов предусмотрен учебный и казарменный комплекс, аудитории, оборудованные смарт-досками, лаборатории, библиотека, зоны отдыха, открытые и закрытые спортивные площадки. В школе работает квалифицированный преподавательский состав. Министерство обороны полностью финансирует обучение кадетов в военном лицее. Подростки, интересующиеся военным делом, будут изучать в школе военную историю, тактическую, инженерную, физическую и строевую подготовку, а также топографию и навигацию, правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. В 2026 году кадетский военный лицей провел прием учащихся в обе школы. Всего в них зачислен 321 ученик. Генерал Георгий Мазниашвили родился в 1870 году в селе Сасирети (регион Шида Картли). Был военнослужащим Российской империи, а позже Первой республики Грузии. Участвовал в российско-японской войне, Первой мировой войне, грузино-армянской войне. Он выступал против вхождения Грузии в состав Советского Союза и участвовал в боях с 11-й Красной армией. После того, как 11-я Красная армия взяла Тбилиси, и Грузия вошла в состав СССР, генерал эмигрировал во Францию и вернулся в Грузию в 1937 году. "Я не генерал большевиков и не генерал меньшевиков, я генерал Грузии" – эти слова принадлежат Мазниашвили. Вскоре Советская власть его арестовала и расстреляла. Могила генерала Мазниашвили до сих пор не найдена. В 2013 году президент Грузии Михаил Саакашвили Георгию Мазниашвили присвоил звание Национального героя Грузии. В министерстве обороны Грузии учреждена ведомственная медаль "Генерал Мазниашвили". Ей награждают военнослужащих за успешные военные операции и высокий профессионализм, проявленный при планировании и проведении масштабных учений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, георгий мазниашвили, министерство обороны грузии