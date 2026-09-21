Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260921/novaya-kadetskaya-voennaya-shkola-otkrylas-v-tbilisi-300718503.html
Новая кадетская военная школа открылась в Тбилиси
Новая кадетская военная школа открылась в Тбилиси
Sputnik Грузия
Для кадетов предусмотрен учебный и казарменный комплекс, аудитории, оборудованные смарт-досками, лаборатории, библиотека, зоны отдыха, открытые и закрытые... 21.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-21T20:36+0400
2026-09-21T20:36+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
георгий мазниашвили
министерство обороны грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/15/300717917_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_745e573f9c51208803f680cfa87b0288.jpg
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В Тбилиси открылась новая кадетская военная школа-пансион имени генерала Георгия Мазниашвили, сообщили в пресс-службе Минобороны. Кадетская военная школа расположена на территории площадью 19 гектаров и рассчитана на 330 кадетов. Учащиеся обеспечены проживанием, трехразовым питанием, страховкой, учебными принадлежностями, военной и спортивной формой, учебным и бытовым инвентарем. Как и действующая в Кутаиси кадетская военная школа имени генерала Георгия Квинитадзе, новое учебное заведение работает по типу пансиона. Для кадетов предусмотрен учебный и казарменный комплекс, аудитории, оборудованные смарт-досками, лаборатории, библиотека, зоны отдыха, открытые и закрытые спортивные площадки. В школе работает квалифицированный преподавательский состав. Министерство обороны полностью финансирует обучение кадетов в военном лицее. Подростки, интересующиеся военным делом, будут изучать в школе военную историю, тактическую, инженерную, физическую и строевую подготовку, а также топографию и навигацию, правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. В 2026 году кадетский военный лицей провел прием учащихся в обе школы. Всего в них зачислен 321 ученик. Генерал Георгий Мазниашвили родился в 1870 году в селе Сасирети (регион Шида Картли). Был военнослужащим Российской империи, а позже Первой республики Грузии. Участвовал в российско-японской войне, Первой мировой войне, грузино-армянской войне. Он выступал против вхождения Грузии в состав Советского Союза и участвовал в боях с 11-й Красной армией. После того, как 11-я Красная армия взяла Тбилиси, и Грузия вошла в состав СССР, генерал эмигрировал во Францию и вернулся в Грузию в 1937 году. "Я не генерал большевиков и не генерал меньшевиков, я генерал Грузии" – эти слова принадлежат Мазниашвили. Вскоре Советская власть его арестовала и расстреляла. Могила генерала Мазниашвили до сих пор не найдена. В 2013 году президент Грузии Михаил Саакашвили Георгию Мазниашвили присвоил звание Национального героя Грузии. В министерстве обороны Грузии учреждена ведомственная медаль "Генерал Мазниашвили". Ей награждают военнослужащих за успешные военные операции и высокий профессионализм, проявленный при планировании и проведении масштабных учений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/15/300717917_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_08429ef31d8abd20dd6f1a8ea94be989.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, тбилиси, георгий мазниашвили, министерство обороны грузии
грузия, новости, общество, тбилиси, георгий мазниашвили, министерство обороны грузии

Новая кадетская военная школа открылась в Тбилиси

20:36 21.09.2026
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia Новая кадетская военная школа открылась в Тбилиси
Новая кадетская военная школа открылась в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2026
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia
Подписаться
Для кадетов предусмотрен учебный и казарменный комплекс, аудитории, оборудованные смарт-досками, лаборатории, библиотека, зоны отдыха, открытые и закрытые спортивные площадки
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В Тбилиси открылась новая кадетская военная школа-пансион имени генерала Георгия Мазниашвили, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Кадетская военная школа расположена на территории площадью 19 гектаров и рассчитана на 330 кадетов. Учащиеся обеспечены проживанием, трехразовым питанием, страховкой, учебными принадлежностями, военной и спортивной формой, учебным и бытовым инвентарем.

"Ваш выбор очень ценен для Министерства обороны и нашего государства. Уверяю вас, что ваше решение получить качественное образование и перенять опыт кадетского лицея станет залогом вашего успешного будущего. В эту школу вложены огромные ресурсы. Поэтому прошу вас использовать каждый день, каждую минуту и каждую возможность", – заявил Чиковани.

Как и действующая в Кутаиси кадетская военная школа имени генерала Георгия Квинитадзе, новое учебное заведение работает по типу пансиона.
Для кадетов предусмотрен учебный и казарменный комплекс, аудитории, оборудованные смарт-досками, лаборатории, библиотека, зоны отдыха, открытые и закрытые спортивные площадки. В школе работает квалифицированный преподавательский состав.
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia Учащиеся кадетской школы в Тбилиси
Учащиеся кадетской школы в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2026
Учащиеся кадетской школы в Тбилиси
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia
Министерство обороны полностью финансирует обучение кадетов в военном лицее.
Подростки, интересующиеся военным делом, будут изучать в школе военную историю, тактическую, инженерную, физическую и строевую подготовку, а также топографию и навигацию, правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
В 2026 году кадетский военный лицей провел прием учащихся в обе школы. Всего в них зачислен 321 ученик.
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia Новая кадетская военная школа открылась в Тбилиси
Новая кадетская военная школа открылась в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2026
Новая кадетская военная школа открылась в Тбилиси
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia
Генерал Георгий Мазниашвили родился в 1870 году в селе Сасирети (регион Шида Картли). Был военнослужащим Российской империи, а позже Первой республики Грузии. Участвовал в российско-японской войне, Первой мировой войне, грузино-армянской войне.
Он выступал против вхождения Грузии в состав Советского Союза и участвовал в боях с 11-й Красной армией. После того, как 11-я Красная армия взяла Тбилиси, и Грузия вошла в состав СССР, генерал эмигрировал во Францию и вернулся в Грузию в 1937 году. "Я не генерал большевиков и не генерал меньшевиков, я генерал Грузии" – эти слова принадлежат Мазниашвили.
© photo: courtesy of Tbilisi City HallБюст Георгию Мазниашвили
Бюст Георгию Мазниашвили - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2026
Бюст Георгию Мазниашвили
© photo: courtesy of Tbilisi City Hall
Вскоре Советская власть его арестовала и расстреляла. Могила генерала Мазниашвили до сих пор не найдена.
В 2013 году президент Грузии Михаил Саакашвили Георгию Мазниашвили присвоил звание Национального героя Грузии. В министерстве обороны Грузии учреждена ведомственная медаль "Генерал Мазниашвили". Ей награждают военнослужащих за успешные военные операции и высокий профессионализм, проявленный при планировании и проведении масштабных учений.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0