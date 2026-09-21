Новая кадетская военная школа открылась в Тбилиси
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia Новая кадетская военная школа открылась в Тбилиси
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia
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Для кадетов предусмотрен учебный и казарменный комплекс, аудитории, оборудованные смарт-досками, лаборатории, библиотека, зоны отдыха, открытые и закрытые спортивные площадки
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В Тбилиси открылась новая кадетская военная школа-пансион имени генерала Георгия Мазниашвили, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Кадетская военная школа расположена на территории площадью 19 гектаров и рассчитана на 330 кадетов. Учащиеся обеспечены проживанием, трехразовым питанием, страховкой, учебными принадлежностями, военной и спортивной формой, учебным и бытовым инвентарем.
"Ваш выбор очень ценен для Министерства обороны и нашего государства. Уверяю вас, что ваше решение получить качественное образование и перенять опыт кадетского лицея станет залогом вашего успешного будущего. В эту школу вложены огромные ресурсы. Поэтому прошу вас использовать каждый день, каждую минуту и каждую возможность", – заявил Чиковани.
Как и действующая в Кутаиси кадетская военная школа имени генерала Георгия Квинитадзе, новое учебное заведение работает по типу пансиона.
Для кадетов предусмотрен учебный и казарменный комплекс, аудитории, оборудованные смарт-досками, лаборатории, библиотека, зоны отдыха, открытые и закрытые спортивные площадки. В школе работает квалифицированный преподавательский состав.
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia Учащиеся кадетской школы в Тбилиси
Учащиеся кадетской школы в Тбилиси
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia
Министерство обороны полностью финансирует обучение кадетов в военном лицее.
Подростки, интересующиеся военным делом, будут изучать в школе военную историю, тактическую, инженерную, физическую и строевую подготовку, а также топографию и навигацию, правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
В 2026 году кадетский военный лицей провел прием учащихся в обе школы. Всего в них зачислен 321 ученик.
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia Новая кадетская военная школа открылась в Тбилиси
Новая кадетская военная школа открылась в Тбилиси
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia
Генерал Георгий Мазниашвили родился в 1870 году в селе Сасирети (регион Шида Картли). Был военнослужащим Российской империи, а позже Первой республики Грузии. Участвовал в российско-японской войне, Первой мировой войне, грузино-армянской войне.
Он выступал против вхождения Грузии в состав Советского Союза и участвовал в боях с 11-й Красной армией. После того, как 11-я Красная армия взяла Тбилиси, и Грузия вошла в состав СССР, генерал эмигрировал во Францию и вернулся в Грузию в 1937 году. "Я не генерал большевиков и не генерал меньшевиков, я генерал Грузии" – эти слова принадлежат Мазниашвили.
© photo: courtesy of Tbilisi City HallБюст Георгию Мазниашвили
Бюст Георгию Мазниашвили
© photo: courtesy of Tbilisi City Hall
Вскоре Советская власть его арестовала и расстреляла. Могила генерала Мазниашвили до сих пор не найдена.
В 2013 году президент Грузии Михаил Саакашвили Георгию Мазниашвили присвоил звание Национального героя Грузии. В министерстве обороны Грузии учреждена ведомственная медаль "Генерал Мазниашвили". Ей награждают военнослужащих за успешные военные операции и высокий профессионализм, проявленный при планировании и проведении масштабных учений.