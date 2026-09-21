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Операции нового поколения: как развивается хирургия в Грузии – видео
Операции нового поколения: как развивается хирургия в Грузии – видео
Sputnik Грузия
Хирургия в Грузии постепенно переходит на новый технологический уровень. Сегодня в стране проводятся сложные лапароскопические, онкологические, урологические и... 21.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-21T13:38+0400
2026-09-21T13:38+0400
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Одним из главных прорывов последних лет стало внедрение роботизированной хирургии. Первые такие операции в Грузии начали проводить в 2024 году.Робот позволяет хирургу работать через небольшие разрезы, видеть операционное поле в трёхмерном увеличении и выполнять движения с высокой точностью.Однако следующий вызов для грузинской медицины – сделать высокотехнологичную хирургию доступной не только в крупных ведущих клиниках, но и для более широкого круга пациентов.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , национальный центр хирургии грузии, медицина, здоровье, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , национальный центр хирургии грузии, медицина, здоровье, грузия, видео
Операции нового поколения: как развивается хирургия в Грузии – видео
13:38 21.09.2026 (обновлено: 13:40 21.09.2026)
Хирургия в Грузии постепенно переходит на новый технологический уровень. Сегодня в стране проводятся сложные лапароскопические, онкологические, урологические и реконструктивные операции
Одним из главных прорывов последних лет стало внедрение роботизированной хирургии. Первые такие операции в Грузии начали проводить в 2024 году.
Робот позволяет хирургу работать через небольшие разрезы, видеть операционное поле в трёхмерном увеличении и выполнять движения с высокой точностью.
Однако следующий вызов для грузинской медицины – сделать высокотехнологичную хирургию доступной не только в крупных ведущих клиниках, но и для более широкого круга пациентов.