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Операции нового поколения: как развивается хирургия в Грузии – видео

Операции нового поколения: как развивается хирургия в Грузии – видео

Sputnik Грузия

Хирургия в Грузии постепенно переходит на новый технологический уровень. Сегодня в стране проводятся сложные лапароскопические, онкологические, урологические и... 21.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-21T13:38+0400

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Одним из главных прорывов последних лет стало внедрение роботизированной хирургии. Первые такие операции в Грузии начали проводить в 2024 году.Робот позволяет хирургу работать через небольшие разрезы, видеть операционное поле в трёхмерном увеличении и выполнять движения с высокой точностью.Однако следующий вызов для грузинской медицины – сделать высокотехнологичную хирургию доступной не только в крупных ведущих клиниках, но и для более широкого круга пациентов.

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