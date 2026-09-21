https://sputnik-georgia.ru/20260921/papuashvili-gruzii-ne-nuzhen-es-bez-sukhumi-i-tskhinvali-300709306.html

Папуашвили: Грузии не нужен ЕС без Сухуми и Цхинвали

Папуашвили: Грузии не нужен ЕС без Сухуми и Цхинвали

Sputnik Грузия

По словам Папуашвили, заявления о территориальных уступках вписываются в более широкую политическую кампанию, координируемую из-за рубежа 21.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Членство в Евросоюзе не представляет для Грузии никакой ценности без Абхазии и Цхинвальского региона, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на брифинге.Лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия в эфире телеканала "Формула" выразил восхищение премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который, по его мнению, "сумел преодолеть исторические травмы", и призвал грузинские власти следовать этому примеру в вопросе Абхазии. По его словам, удержание таких травм работает как "якорь", который блокирует развитие и мешает проевропейскому движению страны. В своем следующем выступлении оппозиционный политик назвал грузин и абхазов врагами.По его словам, сейчас из-за рубежа координируется пропагандистская кампания под лозунгом "Грузия в Евросоюзе без Абхазии и Цхинвальского региона"."Думаю, уже ни у кого не осталось сомнений, что слова Гии Барамидзе, Михаила Саакашвили и Гварамия не были оговорками. Это часть кампании, и Гварамия даже описал, в чем ее цель. Он совершенно неуместно провел параллель между Абхазией и Карабахом. Он заявил, что Армении удалось забыть травму Карабаха и избавиться от нее, и что Абхазия – такая же травма", – заявил Папуашвили.Спикер парламента отметил, что то же самое говорят Украине – пойти на территориальные уступки, чтобы европейская перспектива стала более реальной.Грузино-абхазский конфликтГрузино-абхазский конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, после чего началось вооруженное противостояние, переросшее в войну.Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев и несколько десятков тысяч погибших. Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибли порядка 15 тысяч человек.После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликтов оккупированными территориями.Представители правительства Грузии, пришедшие к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, новости, грузия, абхазия, тбилиси, цхинвальский регион, шалва папуашвили, ника гварамия, никол пашинян