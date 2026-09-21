https://sputnik-georgia.ru/20260921/papuashvili-gruzii-ne-nuzhen-es-bez-sukhumi-i-tskhinvali-300709306.html
Папуашвили: Грузии не нужен ЕС без Сухуми и Цхинвали
Папуашвили: Грузии не нужен ЕС без Сухуми и Цхинвали
Sputnik Грузия
По словам Папуашвили, заявления о территориальных уступках вписываются в более широкую политическую кампанию, координируемую из-за рубежа 21.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-21T12:52+0400
2026-09-21T12:52+0400
2026-09-21T13:01+0400
политика
новости
грузия
абхазия
тбилиси
цхинвальский регион
шалва папуашвили
ника гварамия
никол пашинян
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/0d/300569021_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_c0bf04b4df635b13e9438a2145134fb0.jpg
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Членство в Евросоюзе не представляет для Грузии никакой ценности без Абхазии и Цхинвальского региона, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на брифинге.Лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия в эфире телеканала "Формула" выразил восхищение премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который, по его мнению, "сумел преодолеть исторические травмы", и призвал грузинские власти следовать этому примеру в вопросе Абхазии. По его словам, удержание таких травм работает как "якорь", который блокирует развитие и мешает проевропейскому движению страны. В своем следующем выступлении оппозиционный политик назвал грузин и абхазов врагами.По его словам, сейчас из-за рубежа координируется пропагандистская кампания под лозунгом "Грузия в Евросоюзе без Абхазии и Цхинвальского региона"."Думаю, уже ни у кого не осталось сомнений, что слова Гии Барамидзе, Михаила Саакашвили и Гварамия не были оговорками. Это часть кампании, и Гварамия даже описал, в чем ее цель. Он совершенно неуместно провел параллель между Абхазией и Карабахом. Он заявил, что Армении удалось забыть травму Карабаха и избавиться от нее, и что Абхазия – такая же травма", – заявил Папуашвили.Спикер парламента отметил, что то же самое говорят Украине – пойти на территориальные уступки, чтобы европейская перспектива стала более реальной.Грузино-абхазский конфликтГрузино-абхазский конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, после чего началось вооруженное противостояние, переросшее в войну.Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев и несколько десятков тысяч погибших. Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибли порядка 15 тысяч человек.После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликтов оккупированными территориями.Представители правительства Грузии, пришедшие к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
абхазия
тбилиси
цхинвальский регион
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/0d/300569021_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_4508ed398ec1c97bfbce098d92105c2d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, новости, грузия, абхазия, тбилиси, цхинвальский регион, шалва папуашвили, ника гварамия, никол пашинян
политика, новости, грузия, абхазия, тбилиси, цхинвальский регион, шалва папуашвили, ника гварамия, никол пашинян
Папуашвили: Грузии не нужен ЕС без Сухуми и Цхинвали
12:52 21.09.2026 (обновлено: 13:01 21.09.2026)
По словам Папуашвили, заявления о территориальных уступках вписываются в более широкую политическую кампанию, координируемую из-за рубежа
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Членство в Евросоюзе не представляет для Грузии никакой ценности без Абхазии и Цхинвальского региона, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на брифинге.
Лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия в эфире телеканала "Формула" выразил восхищение премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который, по его мнению, "сумел преодолеть исторические травмы", и призвал грузинские власти следовать этому примеру в вопросе Абхазии. По его словам, удержание таких травм работает как "якорь", который блокирует развитие и мешает проевропейскому движению страны. В своем следующем выступлении оппозиционный политик назвал грузин и абхазов врагами.
"Запущена прямая пропаганда: Грузия в Евросоюзе без Абхазии и Цхинвальского региона. Еще раз повторю для всех пропагандистов внутри страны и всех заказчиков этой пропаганды за ее пределами: членство в Евросоюзе не представляет для Грузии никакой ценности без Абхазии и Цхинвальского региона. Все должны это запомнить и прекратить проверять, насколько далеко можно зайти", – отметил Папуашвили.
По его словам, сейчас из-за рубежа координируется пропагандистская кампания под лозунгом "Грузия в Евросоюзе без Абхазии и Цхинвальского региона".
"Думаю, уже ни у кого не осталось сомнений, что слова Гии Барамидзе, Михаила Саакашвили и Гварамия не были оговорками. Это часть кампании, и Гварамия даже описал, в чем ее цель. Он совершенно неуместно провел параллель между Абхазией и Карабахом. Он заявил, что Армении удалось забыть травму Карабаха и избавиться от нее, и что Абхазия – такая же травма", – заявил Папуашвили.
Спикер парламента отметил, что то же самое говорят Украине – пойти на территориальные уступки, чтобы европейская перспектива стала более реальной.
Грузино-абхазский конфликт
Грузино-абхазский конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, после чего началось вооруженное противостояние, переросшее в войну.
Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев и несколько десятков тысяч погибших. Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибли порядка 15 тысяч человек.
После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликтов оккупированными территориями.
Представители правительства Грузии, пришедшие к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.