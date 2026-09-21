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Считаете ли вы, что спортсмены должны делать политические заявления?
Считаете ли вы, что спортсмены должны делать политические заявления?
Sputnik Грузия
21.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-21T19:05+0400
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новости, грузия, спорт, политика, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
новости, грузия, спорт, политика, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
Считаете ли вы, что спортсмены должны делать политические заявления?