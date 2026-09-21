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Считаете ли вы, что спортсмены должны делать политические заявления?
Считаете ли вы, что спортсмены должны делать политические заявления?
Sputnik Грузия
21.09.2026, Sputnik Грузия
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новости, грузия, спорт, политика, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
новости, грузия, спорт, политика, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы

Считаете ли вы, что спортсмены должны делать политические заявления?

19:05 21.09.2026
© Сourtesy of Georgian GovernmentГрузинские спортсмены, получившие лицензии на Олимпиаду 2024 года в Париже
Грузинские спортсмены, получившие лицензии на Олимпиаду 2024 года в Париже - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2026
© Сourtesy of Georgian Government
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