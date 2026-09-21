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Сколько заработала Грузия на транзите фур – новые данные года

Сколько заработала Грузия на транзите фур – новые данные года

Sputnik Грузия

В прошлом месяце дороги Грузии для транзита использовали 44 314 грузовиков 21.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-21T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Доходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур в январе-августе 2026 года выросли на 4,6% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года и составили 115,7 миллиона лари, говорится в данных Минфина Грузии. Согласно данным госказначейства Минфина Грузии, с начала года грузинским коридором воспользовались 330 559 грузовых машин, что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Что касается только августа, в прошлом месяце дороги Грузии для транзита использовали 44 314 грузовиков, а сумма, выплаченная в бюджет, составила 15,420 млн лари. Плата за транзит каждого трейлера, проезжающего по территории Грузии, составляет 350 лари. В 2025 году по коридору Грузии прошло 489 390 грузовых машин, доходы от пользования дорогами составили 171,3 миллиона лари, что на 4,5% меньше показателя 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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