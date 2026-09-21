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Тбилиси засиял по-новому: на набережной установили освещение из Италии – фото

Тбилиси засиял по-новому: на набережной установили освещение из Италии – фото

Sputnik Грузия

Мэрия Тбилиси установила новую подсветку на набережной вдоль реки, направленную на старинные дома, нависающие над водной гладью 21.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-21T14:03+0400

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Теперь для жителей и гостей столицы есть повод еще раз полюбоваться на старый город, который освещается вечером лучами прожекторов.

тбилиси

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тбилиси, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, туристические достопримечательности, архитектура, фото