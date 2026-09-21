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Тбилиси засиял по-новому: на набережной установили освещение из Италии – фото
Тбилиси засиял по-новому: на набережной установили освещение из Италии – фото
Sputnik Грузия
Мэрия Тбилиси установила новую подсветку на набережной вдоль реки, направленную на старинные дома, нависающие над водной гладью 21.09.2026, Sputnik Грузия
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Теперь для жителей и гостей столицы есть повод еще раз полюбоваться на старый город, который освещается вечером лучами прожекторов.
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тбилиси, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, туристические достопримечательности, архитектура, фото
тбилиси, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, туристические достопримечательности, архитектура, фото

Тбилиси засиял по-новому: на набережной установили освещение из Италии – фото

14:03 21.09.2026 (обновлено: 14:47 21.09.2026)
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Мэрия Тбилиси установила новую подсветку на набережной вдоль реки, направленную на старинные дома, нависающие над водной гладью
Теперь для жителей и гостей столицы есть повод еще раз полюбоваться на старый город, который освещается вечером лучами прожекторов.
© photo: Sputnik / Stringer

Систему художественного освещения установили в центре Тбилиси.

Систему художественного освещения установили в центре Тбилиси. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Систему художественного освещения установили в центре Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядит один из прожекторов, освещающих старые дома в исторической части города.

Так выглядит один из прожекторов, освещающих старые дома в исторической части города. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядит один из прожекторов, освещающих старые дома в исторической части города.

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь берег реки Куры (Мтквари) подсвечивается в ночное время.

Теперь берег реки Куры (Мтквари) подсвечивается в ночное время. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь берег реки Куры (Мтквари) подсвечивается в ночное время.

© photo: Sputnik / Stringer

Такая подсветка, по идее авторов проекта, должна еще больше подчеркнуть красоту исторического места.

Такая подсветка, по идее авторов проекта, должна еще больше подчеркнуть красоту исторического места. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Такая подсветка, по идее авторов проекта, должна еще больше подчеркнуть красоту исторического места.

© photo: Sputnik / Stringer

Установкой освещения занимались представители компании Tbilservice Group.

Установкой освещения занимались представители компании Tbilservice Group. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Установкой освещения занимались представители компании Tbilservice Group.

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь речная прогулка на катере оставит еще более незабываемые впечатления у туристов.

Теперь речная прогулка на катере оставит еще более незабываемые впечатления у туристов. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь речная прогулка на катере оставит еще более незабываемые впечатления у туристов.

© photo: Sputnik / Stringer

В рамках проекта на набережной было установлено 38 новых стационарных прожекторов.

В рамках проекта на набережной было установлено 38 новых стационарных прожекторов. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

В рамках проекта на набережной было установлено 38 новых стационарных прожекторов.

© photo: Sputnik / Stringer

Это новая энергоэффективная система, которую произвели в Италии.

Это новая энергоэффективная система, которую произвели в Италии. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Это новая энергоэффективная система, которую произвели в Италии.

© photo: Sputnik / Stringer

Так сейчас выглядит исторический центр города, если смотреть в сторону Метехской церкви с Метехского моста.

Так сейчас выглядит исторический центр города, если смотреть в сторону Метехской церкви с Метехского моста. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так сейчас выглядит исторический центр города, если смотреть в сторону Метехской церкви с Метехского моста.

© photo: Sputnik / Stringer

Для водителей и пассажиров автомобилей, проезжающих по набережной, теперь тоже есть чем полюбоваться.

Для водителей и пассажиров автомобилей, проезжающих по набережной, теперь тоже есть чем полюбоваться. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Для водителей и пассажиров автомобилей, проезжающих по набережной, теперь тоже есть чем полюбоваться.

© photo: Sputnik / Stringer

Это место называют туристическим, так как в старом городе наиболее высока концентрация гостей из-за рубежа.

Это место называют туристическим, так как в старом городе наиболее высока концентрация гостей из-за рубежа. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Это место называют туристическим, так как в старом городе наиболее высока концентрация гостей из-за рубежа.

© photo: Sputnik / Stringer

Метехская церковь и памятник царю Вахтангу Горгасали в лучах новых прожекторов.

Метехская церковь и памятник царю Вахтангу Горгасали в лучах новых прожекторов. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Метехская церковь и памятник царю Вахтангу Горгасали в лучах новых прожекторов.

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