https://sputnik-georgia.ru/20260921/tbilisi-zasiyal-po-novomu-na-naberezhnoy-ustanovili-osveschenie-iz-italii---foto-300711424.html
Тбилиси засиял по-новому: на набережной установили освещение из Италии – фото
Тбилиси засиял по-новому: на набережной установили освещение из Италии – фото
Sputnik Грузия
Мэрия Тбилиси установила новую подсветку на набережной вдоль реки, направленную на старинные дома, нависающие над водной гладью 21.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-21T14:03+0400
2026-09-21T14:03+0400
2026-09-21T14:47+0400
тбилиси
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
туристические достопримечательности
архитектура
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/15/300704420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c1a0d588e693acfe4ce88c407d9f27b.jpg
Теперь для жителей и гостей столицы есть повод еще раз полюбоваться на старый город, который освещается вечером лучами прожекторов.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/15/300704420_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_77345953c2a50cd24ea5cf3218189adc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тбилиси, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, туристические достопримечательности, архитектура, фото
тбилиси, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, туристические достопримечательности, архитектура, фото
Тбилиси засиял по-новому: на набережной установили освещение из Италии – фото
14:03 21.09.2026 (обновлено: 14:47 21.09.2026)
Мэрия Тбилиси установила новую подсветку на набережной вдоль реки, направленную на старинные дома, нависающие над водной гладью
Теперь для жителей и гостей столицы есть повод еще раз полюбоваться на старый город, который освещается вечером лучами прожекторов.
© photo: Sputnik / Stringer
Систему художественного освещения установили в центре Тбилиси.
Систему художественного освещения установили в центре Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer
Так выглядит один из прожекторов, освещающих старые дома в исторической части города.
Так выглядит один из прожекторов, освещающих старые дома в исторической части города.
© photo: Sputnik / Stringer
Теперь берег реки Куры (Мтквари) подсвечивается в ночное время.
Теперь берег реки Куры (Мтквари) подсвечивается в ночное время.
© photo: Sputnik / Stringer
Такая подсветка, по идее авторов проекта, должна еще больше подчеркнуть красоту исторического места.
Такая подсветка, по идее авторов проекта, должна еще больше подчеркнуть красоту исторического места.
© photo: Sputnik / Stringer
Установкой освещения занимались представители компании Tbilservice Group.
Установкой освещения занимались представители компании Tbilservice Group.
© photo: Sputnik / Stringer
Теперь речная прогулка на катере оставит еще более незабываемые впечатления у туристов.
Теперь речная прогулка на катере оставит еще более незабываемые впечатления у туристов.
© photo: Sputnik / Stringer
В рамках проекта на набережной было установлено 38 новых стационарных прожекторов.
В рамках проекта на набережной было установлено 38 новых стационарных прожекторов.
© photo: Sputnik / Stringer
Это новая энергоэффективная система, которую произвели в Италии.
Это новая энергоэффективная система, которую произвели в Италии.
© photo: Sputnik / Stringer
Так сейчас выглядит исторический центр города, если смотреть в сторону Метехской церкви с Метехского моста.
Так сейчас выглядит исторический центр города, если смотреть в сторону Метехской церкви с Метехского моста.
© photo: Sputnik / Stringer
Для водителей и пассажиров автомобилей, проезжающих по набережной, теперь тоже есть чем полюбоваться.
Для водителей и пассажиров автомобилей, проезжающих по набережной, теперь тоже есть чем полюбоваться.
© photo: Sputnik / Stringer
Это место называют туристическим, так как в старом городе наиболее высока концентрация гостей из-за рубежа.
Это место называют туристическим, так как в старом городе наиболее высока концентрация гостей из-за рубежа.
© photo: Sputnik / Stringer
Метехская церковь и памятник царю Вахтангу Горгасали в лучах новых прожекторов.
Метехская церковь и памятник царю Вахтангу Горгасали в лучах новых прожекторов.