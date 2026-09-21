https://sputnik-georgia.ru/20260921/v-gruzii-zafiksirovany-rekordnye-pokazateli-eksporta---zamministra-300721258.html

В Грузии зафиксированы рекордные показатели экспорта – замминистра

В Грузии зафиксированы рекордные показатели экспорта – замминистра

Sputnik Грузия

В том числе растет производство той продукции, которая конкурентоспособна на международных рынках и экспортируется из Грузии во многие страны мира, заявил... 21.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-21T22:38+0400

2026-09-21T22:38+0400

2026-09-21T23:07+0400

экономика

грузия

новости

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251071942_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_86e333b345676d8ced8c4c1fbb4c2991.jpg

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Показатели как экспорта, так и местного экспорта являются рекордными по данным за восемь месяцев текущего года, что означает рост местного производства, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. По информации Цинцадзе, позитивные тенденции во внешней торговле продолжаются, показатели как экспорта, так и местного экспорта являются рекордными. По данным за январь-август 2026 года местный экспорт увеличился на 63,5% и составил 3 286,6 млн долларов США, а объем экспорта вырос более чем на 22% и также составил рекордный объем – 5 422,5 млн долларов США. По его словам, у правительства есть множество государственных программ, которые в конечном итоге ориентированы на повышение конкурентоспособности частного сектора и рост производительности. Кроме того, как отметил замминистра, август стал рекордно успешным для внешней торговли: общий экспорт вырос почти на четверть – до 752,4 млн долларов, а чистый местный экспорт – на 60%, составив 432,3 млн долларов. Оценивая тенденции внешней торговли в текущем году, Цинцадзе подчеркнул, что столь высокий показатель роста местного экспорта означает, что местное производство в стране растет. По оценке замминистра, все это, с одной стороны, обусловливает те результаты, которые фиксируются в плане внешней торговли, а с другой стороны – способствует росту экономической активности в стране и в конечном итоге отражается на результатах экономического роста. Экономика Грузии активно развивается. Рост ВВП в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%. Средний показатель реального роста экономики в январе-июле 2026 года составил 7,9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, статистика