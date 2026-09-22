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Последствия тайфуна в Японии - фото
Последствия тайфуна в Японии - фото
Sputnik Грузия
Тайфун "Дуцзюань" обрушился на центральную часть тихоокеанского побережья японского острова Хонсю. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий природной... 22.09.2026, Sputnik Грузия
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Стихией разрушены дома, затоплены улицы как в Токио, так и в соседних префектурах Канагава и Тиба. По последним данным, погибли четыре человека, шесть считаются пропавшими без вести.Погибшие стали жертвами оползней, вызванных сильными дождями, которые привели к массовым подтоплениям.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, япония, токио
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, япония, токио
Последствия тайфуна в Японии - фото 12:19 22.09.2026 (обновлено: 16:23 23.09.2026)
Тайфун "Дуцзюань" обрушился на центральную часть тихоокеанского побережья японского острова Хонсю. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий природной стихии
Стихией разрушены дома, затоплены улицы как в Токио, так и в соседних префектурах Канагава и Тиба. По последним данным, погибли четыре человека, шесть считаются пропавшими без вести.
Погибшие стали жертвами оползней, вызванных сильными дождями, которые привели к массовым подтоплениям.
© REUTERS Kyodo
Женщина идет по затопленному жилому району после сильных дождей, вызванных тайфуном "Дуцзюань" в Сакуре, префектура Тиба.
Женщина идет по затопленному жилому району после сильных дождей, вызванных тайфуном "Дуцзюань" в Сакуре, префектура Тиба.
© REUTERS Kyodo
Спасатели проводят поисково-спасательную операцию возле дома, пострадавшего от оползня, вызванного тайфуном "Дуцзюань", в городе Миура, префектура Канагава.
Спасатели проводят поисково-спасательную операцию возле дома, пострадавшего от оползня, вызванного тайфуном "Дуцзюань", в городе Миура, префектура Канагава.
© REUTERS Kim Kyung-Hoon Работа спасателей в городе Миура.
Работа спасателей в городе Миура.
© REUTERS Kyodo Спасатели работают в городе Миура.
Спасатели работают в городе Миура.
© REUTERS Kim Kyung-Hoon
Пассажиры в аэропорту Ханэда, многие рейсы задерживаются и отменяются из-за тайфуна "Дуцзюань".
Пассажиры в аэропорту Ханэда, многие рейсы задерживаются и отменяются из-за тайфуна "Дуцзюань".
© REUTERS Kyodo Затопленная проливным дождем территория ресторана в городе Оамисирасато, префектура Тиба.
Затопленная проливным дождем территория ресторана в городе Оамисирасато, префектура Тиба.
© REUTERS Kim Kyung-Hoon Табло аэропорта Ханэда и пассажиры в зале ожидания.
Табло аэропорта Ханэда и пассажиры в зале ожидания.
© REUTERS Kyodo
Вид на затопленный жилой район после сильных дождей, вызванных тайфуном "Дуцзюань" в Сакуре, префектура Тиба.
Вид на затопленный жилой район после сильных дождей, вызванных тайфуном "Дуцзюань" в Сакуре, префектура Тиба.