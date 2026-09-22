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Последствия тайфуна в Японии - фото

Последствия тайфуна в Японии - фото

Sputnik Грузия

Тайфун "Дуцзюань" обрушился на центральную часть тихоокеанского побережья японского острова Хонсю. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий природной... 22.09.2026, Sputnik Грузия

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Стихией разрушены дома, затоплены улицы как в Токио, так и в соседних префектурах Канагава и Тиба. По последним данным, погибли четыре человека, шесть считаются пропавшими без вести.Погибшие стали жертвами оползней, вызванных сильными дождями, которые привели к массовым подтоплениям.

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