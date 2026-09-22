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Последствия тайфуна в Японии - фото
Последствия тайфуна в Японии - фото
Sputnik Грузия
Тайфун "Дуцзюань" обрушился на центральную часть тихоокеанского побережья японского острова Хонсю. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий природной... 22.09.2026, Sputnik Грузия
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Стихией разрушены дома, затоплены улицы как в Токио, так и в соседних префектурах Канагава и Тиба. По последним данным, погибли четыре человека, шесть считаются пропавшими без вести.Погибшие стали жертвами оползней, вызванных сильными дождями, которые привели к массовым подтоплениям.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, япония, токио
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, япония, токио

Последствия тайфуна в Японии - фото

12:19 22.09.2026 (обновлено: 16:23 23.09.2026)
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Тайфун "Дуцзюань" обрушился на центральную часть тихоокеанского побережья японского острова Хонсю. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий природной стихии
Стихией разрушены дома, затоплены улицы как в Токио, так и в соседних префектурах Канагава и Тиба. По последним данным, погибли четыре человека, шесть считаются пропавшими без вести.
Погибшие стали жертвами оползней, вызванных сильными дождями, которые привели к массовым подтоплениям.
© REUTERS Kyodo

Женщина идет по затопленному жилому району после сильных дождей, вызванных тайфуном "Дуцзюань" в Сакуре, префектура Тиба.

Женщина идет по затопленному жилому району после сильных дождей, вызванных тайфуном &quot;Дуцзюань&quot; в Сакуре, префектура Тиба. - Sputnik Грузия
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© REUTERS Kyodo

Женщина идет по затопленному жилому району после сильных дождей, вызванных тайфуном "Дуцзюань" в Сакуре, префектура Тиба.

© REUTERS Kyodo

Спасатели проводят поисково-спасательную операцию возле дома, пострадавшего от оползня, вызванного тайфуном "Дуцзюань", в городе Миура, префектура Канагава.

Спасатели проводят поисково-спасательную операцию возле дома, пострадавшего от оползня, вызванного тайфуном &quot;Дуцзюань&quot;, в городе Миура, префектура Канагава. - Sputnik Грузия
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© REUTERS Kyodo

Спасатели проводят поисково-спасательную операцию возле дома, пострадавшего от оползня, вызванного тайфуном "Дуцзюань", в городе Миура, префектура Канагава.

© REUTERS Kim Kyung-HoonРабота спасателей в городе Миура.
Спасатели проводят поисково-спасательную операцию возле дома, пострадавшего от оползня, вызванного тайфуном Дуцзюань, в городе Миура, префектура Канагава, Япония - Sputnik Грузия
3/8
© REUTERS Kim Kyung-Hoon
Работа спасателей в городе Миура.
© REUTERS KyodoСпасатели работают в городе Миура.
Спасатели проводят поисково-спасательную операцию возле дома, пострадавшего от оползня, вызванного тайфуном Дуцзюань, в городе Миура, префектура Канагава, Япония - Sputnik Грузия
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© REUTERS Kyodo
Спасатели работают в городе Миура.
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Пассажиры в аэропорту Ханэда, многие рейсы задерживаются и отменяются из-за тайфуна "Дуцзюань".

Пассажиры в аэропорту Ханэда, многие рейсы задерживаются и отменяются из-за тайфуна &quot;Дуцзюань&quot;. - Sputnik Грузия
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© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Пассажиры в аэропорту Ханэда, многие рейсы задерживаются и отменяются из-за тайфуна "Дуцзюань".

© REUTERS KyodoЗатопленная проливным дождем территория ресторана в городе Оамисирасато, префектура Тиба.
Территория вокруг ресторана рамена затоплена проливным дождем в связи с приближением тайфуна Дуцзюань в городе Оамисирасато, префектура Тиба, Япония - Sputnik Грузия
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© REUTERS Kyodo
Затопленная проливным дождем территория ресторана в городе Оамисирасато, префектура Тиба.
© REUTERS Kim Kyung-HoonТабло аэропорта Ханэда и пассажиры в зале ожидания.
Пассажиры отдыхают в аэропорту Ханэда, так как многие рейсы задерживаются и отменяются из-за тайфуна Дуцзюань, в Токио, Япония - Sputnik Грузия
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© REUTERS Kim Kyung-Hoon
Табло аэропорта Ханэда и пассажиры в зале ожидания.
© REUTERS Kyodo

Вид на затопленный жилой район после сильных дождей, вызванных тайфуном "Дуцзюань" в Сакуре, префектура Тиба.

Вид на затопленный жилой район после сильных дождей, вызванных тайфуном &quot;Дуцзюань&quot; в Сакуре, префектура Тиба. - Sputnik Грузия
8/8
© REUTERS Kyodo

Вид на затопленный жилой район после сильных дождей, вызванных тайфуном "Дуцзюань" в Сакуре, префектура Тиба.

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